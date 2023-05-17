AK Parti'den Başkan Güder teşekkür ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve 28. Dönem AK Parti Malatya Milletvekillerini makamında konuk ederek, Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçiminde olduğu gibi 2. tur seçiminde de Malatya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek vereceğini vurguladı.

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, 28. Dönem AK Parti Malatya Milletvekili olarak seçilen Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan ile birlikte 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekilliği seçimlerine ciddi manada katkıda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ziyaretinde bulundu. İl Başkanı Gören ve Milletvekillerini makamında konuk eden Başkan Güder, 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerinde de Malatya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek vereceğini belirtti.

Koca, "14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimini yaşadık. Türkiye olarak huzur ve güven ortamı içerisinde bir seçim atmosferini geride bıraktık. Hemşehrilerimiz başta olmak üzere bunda Belediyelerimizin ve çalışanlarının büyük payı var. Bizlerde gayretli çalışmalarından dolayı İl Başkanımız ve Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanımıza ziyaret ederek teşekkürlerimizi ilettik. 14 Mayıs tarihinde 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu seçimde Malatya, AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın arkasında Beydağı gibi durduğunu bir kez daha gösterdi. Gerçekleştirilecek olan 28 Mayıs seçimlerinde de yine Malatya'mız Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracak ve yine Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "6 Şubat'ta Malatya'mızın da içerisinde olduğu bir deprem felaketi yaşadık. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah yaralarımızı birlikte saracağız. Malatya'mızı hep birlikte ayağa kaldıracağız. 14 Mayıs Pazar günü Türkiye'de Dünya'yı da yakından ilgilendiren bir seçim yaşamış olduk. Malatya'mızda Milletvekili sayımızı koruduk. Türkiye geneline baktığımız zamanda Cumhur ittifakı olarak 322 Milletvekili sayısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesi bizleri ziyadesiyle sevindirdi. 14 Mayıs akşamı sonuçlara baktığımız zaman Milletimizin sağ duyusunun sandıklara hakim olduğunu ve her bir vatandaşın üzerine ne düşüyorsa eksiksiz yaptığını hep birlikte müşahede etmiş olduk. İnşallah Malatya'nın Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçiminde olduğu gibi 2. tur seçiminde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek verecektir. 28 Mayıs'ta da Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam diyoruz. Bugün bizleri ziyarete gelen Malatya Milletvekillerimize hayırlı olsun temennilerimi iletiyor, görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023