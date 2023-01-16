AK Parti'den Ali Babacan'ın 'Baykar' açıklamasına tepki: Bunu neden söylersiniz?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alarak yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Çelik, "Bu çok yanlış bir şey. Bu Türkiye'nin milli kazanımıdır ve tüm dünyada da takdir edilmektedir" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda Baykar'la ilgili "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor" demişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Babacan'ın tartışma yaratan çıkışına tepki gösterdi.

"TEKELLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

İHA-SİHA, Türkiye'nin milli güvenliği açısından lehimize oyun değiştirdi. Bununla gurur duyuyoruz. Ne kadar kuvvetli kazanımların ortaya çıktığını gösterdi. Kaynaklar sadece ona aktarılıyor diyorlar. Ama böyle bir tekellik söz konusu değil. Faydalandıkları kaynaklar diğer şirketlerin faydalandıkları kaynaklar. Cumhurbaşkanımızla akrabalıkları üzerine yapılan açıklamalar çok daha başka bir konu. Diğer şirketlerin adı da belli. Bunu neden söylersiniz? Bu çok yanlış bir şey. Bu Türkiye'nin milli kazanımıdır ve tüm dünyada da takdir edilmektedir. Bunlar barışı koruma misyonundan dolayı Türkiye teşekkür almıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu AK Parti'nin değil, Türkiye'nin kazanımı. Bunun yakınlıkla alakası yok. Türkiye'de zaten rekabete açık, dünya ile rekabet ediyor. Dünyada da öz kaynakları ile rekabet eden bir şirket yok. Baykar öz kaynakları ile yapıyor, yalnızca herkesin faydalandığı kalemleri kullanıyor. Bir kere daha bu kazanımları ülkemizde gerçekleştirenlere teşekkür ediyoruz. Kızılelma'yı da diğerlerini heyecanla bekliyoruz.

NE OLMUŞTU?

Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmasına göndermede bulunan Babacan, "Söylediklerimden sonra yapılan açıklamalar bir genel müdürün değil, siyasetle iç içe geçmiş bir yapının açıklaması aynı zamanda. Özellikle bu akrabalık, şirketlerle hükümet arasındaki böyle girift ilişkiler doğru bir şey değil. Adilliği, şeffaflığı ve eşitliği yerle bir eden yaklaşımlar bunlar." demişti.

İktidara gelmeleri durumun savunma sanayisinde yapılanları sorgulayacaklarını da ifade eden Babacan, "Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar." ifadelerini kullanmıştı.

BAYKAR'DAN TEPKİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medyadan tepki göstermişti. Bayraktar söz konusu paylaşımında, "Komplo teorilerine hoş bakmam ama son iki günde; tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in, Baykar'a yaptırım çağrısı, kaçak FETÖ'cünün Youtube iftiraları, Ali Babacan ve yardımcılarının iftiraları, peş peşe gelen bu saldırıların arasında korelasyon mu var, yoksa nedensellik mi?" demişti.

Bayraktar ayrıca, "Baykar hayatında ne devletten ne özel sektörden tek bir kuruş kredi kullanmamış bir firma." şeklinde konuşmuştu.

Tartışma yaratan bu çıkışa Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" demişti.