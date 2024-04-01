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AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında

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Ak Parti'de seçim sonrası toplanacak ilk MYK'da başarısız seçim sonuçlarından sorumlu tutulan 6 ismi masaya yatırılacak. Bu isimler AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

AK PARTİ'DE SEÇİM SONRASI İLK MYK

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yerel yöneticilerini seçmek üzerine sandık başına gitti. Sürpriz sonuçlara sahne olan seçimden umduğunu bulamayan AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana yerel seçim sonuçları olacak ve sandıktan çıkan sonuçlar değerlendirilecek.

Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor. MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "BU GERİLEMENİN SEBEPLERİNİ MASAYA YATIRACAĞIZ" DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında şunları söylemişti: "Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız."

AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında

6 İSİM TOPUN AĞZINDA

Kulislere düşen bilgilere göre AK Partililer, başarısız seçim sonuçlarından 6 ismi sorumlu tutuluyor. Bu isimler yarınki MYK'da gündeme gelecek.

Tepkilerin yoğunlaştığı isimler şunlar:

  • AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen,
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz,
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir
  • AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

AK Parti 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (17)

Serkan Wash:

belediye seçimleri eşittir cumhurbaşkanı. ne alaka? ne saçma bir yönetim şekli.

72
26
yanıtYanıtla
Fatih Yılmaz:

balık baştan kokar kardeşim

yanıt62
yanıt14
Selahn unak:

En baştaki neden topun ağzında değil???

yanıt24
yanıt17
Narter Nart:

''Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğütler veriyor'' (Allah' ın Ayeti) Yanlışlarla yalanlarla doğru olmaz... Değişime önce halkınıza dürüst olmakla başlarsanız; size yarar sağlar... O ayyuka yükselen itibarlara ne oldu... m. cengiz tavırları ile halkın itibarı kazanılmaz... Allah' ın Elçisinin asaletini ve mütevaziliğini örnek alın..

yanıt8
yanıt1
Arif Terzi:

Varsa bir fatura vatandaş en doğru yere kesecektir.

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5
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Seyit Keşli:

fatura mı emekli yi küçük görmenin ve hafife almanın sonucu vede bedeli

yanıt3
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Mabu Mabu:

Sisteme bakın , en düşük ilçe başkanı 100 bin tl. Bu maaşı gören herkes aday olup şansını denemek istiyor. Kimisi 22 yaşında belediye başkanı olmuş. Bunların çoğu 4 sene içinde elle tutulur iş yapmazsam halk tekrar seçmez korkusu ile değil, bir seçilirsem 4 sene koltuktayım(~5 milyon) sonra isteseler de oy vermesinler diyen zihniyetler var. Aynı muhtar adayları gibi. Onlar da 17 bin TL nin hesabını yapıyorlar. Gerçekten bu seçilenleri 4 sene sonra kredi sistemine ve cezaya tabi tutmak gerek .

40
0
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Doğrucu vatandaş:

Bu arada yapılan her iş için alınan komisyonlar da cabası. İş sadece maaşla kalsaydı kimse değil 100 Bin, 500 Bin'e bile çalışmazdı. Ama işin arkası katman katman ballı börek. İşte o yüzden kan gövdeyi götürüyor (mecazi anlamda, sonra mahkemelik olmayayım).

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yanıt1
Narter Nart:

Sadece bu kadar mı!!! Ne aklar ne paklar ne de gerçekçi bir değişim sağlar... Aranızdaki en günahsızları seçin... Bize öyle gelin...

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7
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Benim Kkk:

Millet zaten hepinizi topun agzina koydu topun agzina konanlar birbirini kiysa ne olacak şu cebimden aldim şu cebime koydum diyenin bazarı

23
5
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