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AK Parti'de önemli isimler yeni dönemde olmayacak! İşte üç dönem kuralına takılan o isimler

Politika Haberleri

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için ince eleyip sık dokuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç dönem kuralını devam ettirmekte kararlı... Bu kural uygulanırsa Mehmet Özhaseki, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ ve Cevdet Yılmaz gibi isimler yeni dönemde olmayacak.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken partilerin milletvekili aday listeleri de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bu konuda yeni dönem için ince eleyip sık dokuyan AK Parti'de üç dönem kuralından dolayı büyük bir revizyon olması bekleniyor. Öyle ki şuanda parti içinde bu kurala takılan 76 isim var.

Bu isimler arasında eski başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK PartiMedya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve eski bakan Cevdet Yılmaz da yer alıyor.

AK Parti'nin kapalı grup toplantısında partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç dönem kuralının devam edeceğini belirterek "3 dönem kuralı uygulanacak. Milletvekili listesine giremeyenlerin üzülmesini istemiyorum. Bu bizim milli görevimiz. Aynen devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda bir değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şahsi fikrim; yüzde 60-70 oranında partide yenilenme bekliyorum. Ben de üç dönemliklerden biriyim. Benim şahsi hedefim bir kere daha aday olmamak. Şahsi kanaatim kural işletilmeli. Cumhurbaşkanı üç dönemliklerden bazı isimlerle çalışmak isterse, elbetteki takdir kendilerinin" diye konuşmuştu.

Seçim Sonuçları

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Yorumlar (6)

quantum :

Yeni gelenlerin eskilerden bi farkı olmayacağı için değişen bi şeyde olmaz. Saraya biat, liyakatsizlik, yolsuzluklar ve diğer bütün sorunlar olduğu gibi devam eder

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Demet Alptekin:

Ins malatyanin vekilleri ve bel başkanları da yeni dönmede olmaz.. Erdoganimiz olsun yeter bize ...

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bekir yapici:

zaten o isimler olmasada olur zaten 14 mayista c. baskanligini bilmem ama görünen yüce Allahin izninle ak partide ikdidarida tarihe karisacak gibi 3-5 yil sonra digerleri gibi bunlarinda adini hatirlayan kalmayacak.

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