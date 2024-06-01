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AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştiren AK Parti, olağan kongre sürecini ekim ayında başlatma kararı aldı. Genel kongrenin tarihi henüz netlik kazanmazken, haziran-ekim ayında gerçekleştirilecek Türkiye Buluşmaları ve İstişare Toplantıları'na Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Ak Parti'de gerçekleştirilmesi planlanan 'Olağan Kongre' sürecinin Ekim ayında başlayacağı öğrenildi.

KONGRE SÜRECİ EKİM AYINDA BAŞLIYOR

Ak Parti, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlediği 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda kongre tarihiyle ilgili karar aldı. İktidar partisinde olağan kongre sürecinin ekim ayında başlayacağı öğrenildi. İlçe ve illerde kongrelerin tamamlanmasıyla gözler büyük olağan kongreye çevrilecek. Genel kongrenin tarihi ise belirlenmedi.

AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak

TÜRKİYE BULUŞMALARI DÜZENLENECEK

Ayrıca AK Parti'de Türkiye Buluşmaları ve İstişare Toplantıları haziran ve ekim ayları arasında gerçekleştirilecek. Bu aşamada çalıştaylar devam ederken Ekim ayında ise ilçelerden başlayarak Olağan Kongre süreçlerinin başlayacağı belirtildi. Türkiye Buluşmaları'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir'de toplantılara katılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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