AK Parti'de liste netleşiyor! Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de 1. sıradan aday gösterildi

AK Parti'nin bugün YSK'ya teslim etmesi gereken milletvekili aday listelerindeki isimler merakla beklenirken, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Reyhan'ın paylaşımına göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıradan aday gösterildi.

Ak Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edeceği milletvekili aday listesi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

AK PARTİLİ İL BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kabinedeki bakanların aday olacakları iller merakla beklenirken, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

"FATİH DÖNMEZ ESKİŞEHİR'DEN ADAY OLMUŞTUR"

Reyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra milletvekili adayımız olmuştur. Başarılarıyla tanınan ve saygı duyulan bir isim olan Bakan Dönmez'in milletvekili adaylığı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.