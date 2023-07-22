AK Parti'de ismi İBB adaylığı için geçen Tevfik Göksu'nun namaz fotoğrafı gündem oldu

Son dönemlerde Murat Kurum ve Şadi Yazıcı ile ile birlikte ismi AK Parti'nin muhtemel İBB adayları arasında geçen Tevfik Göksu'nun CNN Türk yayın arasında namaz kılarken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katıldığı CNN Türk yayını arasında çekilen namaz fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"YAYIN ARASINDA REKLAMA GİRMİŞ"

Son dönemlerde ismi Murat Kurum ve Şadi Yazıcı ile birlikte AK Parti'nin muhtemel İBB adayları arasında da geçen Tevfik Göksu'nun fotoğrafıyla ilgili "Tevfik Göksu CNN Türk'te yayın arasında reklama girmiş", "Tevfik Göksu, seçim çalışmalarına erken başladı", "CNN Türk stüdyosunda namaz pozu" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları;

Öte yandan programda Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İmamoğlu'nun kendi siyasi çıkarları için 50 günde 200 toplantı yaptığını öne süren Göksu, "Aynı İBB Başkanı, İstanbul'un en hayati konusu olan deprem için İBB Meclisi'ndeki özel oturuma bile katılmadı" diye konuştu.