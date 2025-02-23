AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre heyecanı sürerken MKYK listesi de ortaya çıktı. Listede Abdulkadir Develi, Ali İhsan Yavuz, Hilmi Türkmen, Kürşad Zorlu, Osman Gökçek, Mesut Özil gibi isimler yer aldı.
Ak Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da ise il kongreleri başladı. 7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda başladı.
Ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.
MKYK LİSTESİ BELLİ OLDU
Kongrede AK Parti'nin MKYK listesinde yer alacak isimler de belli oldu. Mustafa Varank, Bülent Turan gibi MKYK'de olması beklenen isimler listede yer almadı. Özlem Zengin'in de listede yer almaması dikkat çekti. Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa eden istifa eden Ünal Karaman, Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun MKYK listesinde yer aldı. Spor camiasından Mesut Özil ve sanatçı Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer de listenin dikkat çeken isimlerinden oldu.
MKYK ASİL ÜYELER
- Abdülkadir Develi
- Abdurrahman Akyüz
- Ahmet Baha Öğütken
- Ahmet Bilal Kıymaz
- Ahmet Büyükgümüş
- Ahmet Mücahit Arınç
- Ali İhsan Yavuz
- Ayşe Keşir
- Aziz Babuşcu
- Belgin Uygur
- Cengiz Tokmak
- Cihad Terzioğlu
- Çiğdem Karaaslan
- Derya Ayaydın
- Dursun Ataş
- Efkan Ala
- Erkan Güral
- Erkan Kandemir
- Eyyüp Kadir İnan
- Fahrettin Yahşi
Fatih Sadullah Selman
Fatih Şahin
Fatma Betül Sayan Kaya
Fadime Zehra Şener
Gökhan Diktaş
Halit Yerbakan
Hamza Dağ
Hasan Basri Yalçın
Hayati Yazıcı
Haydar Ali Yıldız
Hilal Kalaycıoğlu Koç
Hilmi Türkmen
Hülya Terzioğlu
Hüseyin Yayman
İdris Nebi Hatipoğlu
İsmet Gergerli
Kürşad Zorlu
Mahir Ünal
Mehmet Kırmızı
Mehmet Umut Tuncer
Melek Duman
Menderes Mehmet Tevfik Türel
Mesut Özil
Muhammed Faruk Acar
Mustafa Demir
Mustafa Elitaş
Mustafa Hulki Cevizoğlu
Mustafa Nedim Yamalı
Mustafa Özkan
Mustafa Şen
Naim Makas
Nihat Zeybekçi
Nilhan Ayan
Osman Gökçek
Ömer Çelik
Ömer Faruk Besli
Ömer İleri
Ömer Serdar
Önder Matlı
Sadettin Hülagü
Selçuk Sümer
Serap Yazıcı Özbüdün
Serpil Kavrak
Sevan Sivacıoğlu
Sevilay Tuncer
Seyithan İzsiz
Temel Basalan
Türk İslam Karakoç
Umut Arman Sonay
Ünal Karaman
Veli Arslan
Yusuf Ziya Yılmaz
Zafer Sırakaya
Zakir Avşar
Ziya Serdar Kılıç
MKYK YEDEK ÜYELER
Arzu Silin Günaydın
Ayşe Nur Nacar
Barış Özerol
Burhan Çakır
Şevki Sar
Mücahit Yanılmaz
Fatime Yurduseven
Muhammed Emin Saraç
Cansın Yılmaz Yaşar
Emre Cemil Ayvalı
Davut Coşkun Şiviloğlu
Büşra Ergenç
Ceren Tuncer
Fehmi Küpçü
Jülide İskenderoğlu
Ensar Topçu
Serpil Yılmaz
Mahmut Eminmollaoğlu
Funda Ozan Akyol
Harun Armağan
Harun Çelik
İsmail Kaya
Kasım Bostan
Mehmet Ali Kurt
Mehmet Ali Okur
Mehmet Karabay
Mehmet Umur
Muhammed Ali Uçar
Murat Çiçek
Mustafa Hasgül
Mürsel Çavdar
Cemal Bekle
Ömer Arvas
Sevde Sena Dağlı Akdemir
Şebnem Koçakelçi Elgörmüş
MERKEZ DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER
Abbas Aydın
Ayşe Deniz Çelik
Büşra Koyuncu
Cemal Sarıhan
Mehmet Sarı
Melek Çiçek
Mir Sedrettin Karahan
Muaz Ergezen
Muhammet Ali Yılmaz
Ömer Faruk Sevgili
Salih Çetinkaya
Saliha Dönmez
Sena İpşirli
Zahir Soğanda
Zeynep Gül Yılmaz
MERKEZ DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER
Aydoğan Ahıakın
İsmail Can Gökbudak
Nureddin Çelik
Sinan Ensar Şahin
Yıldız Kara
GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU ASİL ÜYELER
Ahmet Gül
- Hüseyin Bürge
Suat Pamukçu
GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU YEDEK ÜYELER
- Enes Şişman
- Kemalettin Yılmaztekin
SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU ASİL ÜYELER
Hüseyin Özbakır
İffet Polat
İsmail Cenk Dilberoğlu
Sebahattin Karakelle
Serap Yaşar
SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU YEDEK ÜYELER
Engin Telli
Hilmi Gökçınar