AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

Ak Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da ise il kongreleri başladı. 7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda başladı.

Ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

MKYK LİSTESİ BELLİ OLDU

Kongrede AK Parti'nin MKYK listesinde yer alacak isimler de belli oldu. Mustafa Varank, Bülent Turan gibi MKYK'de olması beklenen isimler listede yer almadı. Özlem Zengin'in de listede yer almaması dikkat çekti. Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa eden istifa eden Ünal Karaman, Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun MKYK listesinde yer aldı. Spor camiasından Mesut Özil ve sanatçı Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer de listenin dikkat çeken isimlerinden oldu.

MKYK ASİL ÜYELER

- Abdülkadir Develi

- Abdurrahman Akyüz

- Ahmet Baha Öğütken

- Ahmet Bilal Kıymaz

- Ahmet Büyükgümüş

- Ahmet Mücahit Arınç

- Ali İhsan Yavuz

- Ayşe Keşir

- Aziz Babuşcu

- Belgin Uygur

- Cengiz Tokmak

- Cihad Terzioğlu

- Çiğdem Karaaslan

- Derya Ayaydın

- Dursun Ataş

- Efkan Ala

- Erkan Güral

- Erkan Kandemir

- Eyyüp Kadir İnan

- Fahrettin Yahşi

Fatih Sadullah Selman

Fatih Şahin

Fatma Betül Sayan Kaya

Fadime Zehra Şener

Gökhan Diktaş

Halit Yerbakan

Hamza Dağ

Hasan Basri Yalçın

Hayati Yazıcı

Haydar Ali Yıldız

Hilal Kalaycıoğlu Koç

Hilmi Türkmen

Hülya Terzioğlu

Hüseyin Yayman

İdris Nebi Hatipoğlu

İsmet Gergerli

Kürşad Zorlu

Mahir Ünal

Mehmet Kırmızı

Mehmet Umut Tuncer

Melek Duman

Menderes Mehmet Tevfik Türel

Mesut Özil

Muhammed Faruk Acar

Mustafa Demir

Mustafa Elitaş

Mustafa Hulki Cevizoğlu

Mustafa Nedim Yamalı

Mustafa Özkan

Mustafa Şen

Naim Makas

Nihat Zeybekçi

Nilhan Ayan

Osman Gökçek

Ömer Çelik

Ömer Faruk Besli

Ömer İleri

Ömer Serdar

Önder Matlı

Sadettin Hülagü

Selçuk Sümer

Serap Yazıcı Özbüdün

Serpil Kavrak

Sevan Sivacıoğlu

Sevilay Tuncer

Seyithan İzsiz

Temel Basalan

Türk İslam Karakoç

Umut Arman Sonay

Ünal Karaman

Veli Arslan

Yusuf Ziya Yılmaz

Zafer Sırakaya

Zakir Avşar

Ziya Serdar Kılıç

MKYK YEDEK ÜYELER

Arzu Silin Günaydın

Ayşe Nur Nacar

Barış Özerol

Burhan Çakır

Şevki Sar

Mücahit Yanılmaz

Fatime Yurduseven

Muhammed Emin Saraç

Cansın Yılmaz Yaşar

Emre Cemil Ayvalı

Davut Coşkun Şiviloğlu

Büşra Ergenç

Ceren Tuncer

Fehmi Küpçü

Jülide İskenderoğlu

Ensar Topçu

Serpil Yılmaz

Mahmut Eminmollaoğlu

Funda Ozan Akyol

Harun Armağan

Harun Çelik

İsmail Kaya

Kasım Bostan

Mehmet Ali Kurt

Mehmet Ali Okur

Mehmet Karabay

Mehmet Umur

Muhammed Ali Uçar

Murat Çiçek

Mustafa Hasgül

Mürsel Çavdar

Cemal Bekle

Ömer Arvas

Sevde Sena Dağlı Akdemir

Şebnem Koçakelçi Elgörmüş

MERKEZ DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER

Abbas Aydın

Ayşe Deniz Çelik

Büşra Koyuncu

Cemal Sarıhan

Mehmet Sarı

Melek Çiçek

Mir Sedrettin Karahan

Muaz Ergezen

Muhammet Ali Yılmaz

Ömer Faruk Sevgili

Salih Çetinkaya

Saliha Dönmez

Sena İpşirli

Zahir Soğanda

Zeynep Gül Yılmaz

MERKEZ DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER

Aydoğan Ahıakın

İsmail Can Gökbudak

Nureddin Çelik

Sinan Ensar Şahin

Yıldız Kara

GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU ASİL ÜYELER

Ahmet Gül

- Hüseyin Bürge

Suat Pamukçu

GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU YEDEK ÜYELER

- Enes Şişman

- Kemalettin Yılmaztekin

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU ASİL ÜYELER

Hüseyin Özbakır

İffet Polat

İsmail Cenk Dilberoğlu

Sebahattin Karakelle

Serap Yaşar

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU YEDEK ÜYELER

Engin Telli

Hilmi Gökçınar