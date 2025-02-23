Erdoğan, AK Parti kongresinde konuşuyor

Erdoğan'dan Ankara'daki tarihi kongrede önemli açıklamalar
Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye 'şaibe' göndermesi

Tarihi kongre hızlı başladı! 60 bin kişi önünde CHP'ye olay gönderme
AK Parti kısmi af için düğmeye bastı! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Kısmi af geliyor! Kritik tarih 31 Temmuz 2023
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti

Daha oynanmadan tarihe geçti

AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre heyecanı sürerken MKYK listesi de ortaya çıktı. Listede Abdulkadir Develi, Ali İhsan Yavuz, Hilmi Türkmen, Kürşad Zorlu, Osman Gökçek, Mesut Özil gibi isimler yer aldı.

Ak Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da ise il kongreleri başladı. 7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda başladı.

Ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

MKYK LİSTESİ BELLİ OLDU

Kongrede AK Parti'nin MKYK listesinde yer alacak isimler de belli oldu. Mustafa Varank, Bülent Turan gibi MKYK'de olması beklenen isimler listede yer almadı. Özlem Zengin'in de listede yer almaması dikkat çekti. Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa eden istifa eden Ünal Karaman, Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun MKYK listesinde yer aldı. Spor camiasından Mesut Özil ve sanatçı Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer de listenin dikkat çeken isimlerinden oldu.

AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

MKYK ASİL ÜYELER

- Abdülkadir Develi

- Abdurrahman Akyüz

- Ahmet Baha Öğütken

- Ahmet Bilal Kıymaz

- Ahmet Büyükgümüş

- Ahmet Mücahit Arınç

- Ali İhsan Yavuz

- Ayşe Keşir

- Aziz Babuşcu

- Belgin Uygur

- Cengiz Tokmak

- Cihad Terzioğlu

- Çiğdem Karaaslan

- Derya Ayaydın

- Dursun Ataş

- Efkan Ala

- Erkan Güral

- Erkan Kandemir

- Eyyüp Kadir İnan

- Fahrettin Yahşi

Fatih Sadullah Selman

Fatih Şahin

Fatma Betül Sayan Kaya

Fadime Zehra Şener

Gökhan Diktaş

Halit Yerbakan

Hamza Dağ

Hasan Basri Yalçın

Hayati Yazıcı

Haydar Ali Yıldız

Hilal Kalaycıoğlu Koç

Hilmi Türkmen

Hülya Terzioğlu

Hüseyin Yayman

İdris Nebi Hatipoğlu

İsmet Gergerli

Kürşad Zorlu

Mahir Ünal

Mehmet Kırmızı

Mehmet Umut Tuncer

Melek Duman

Menderes Mehmet Tevfik Türel

Mesut Özil

Muhammed Faruk Acar

Mustafa Demir

Mustafa Elitaş

Mustafa Hulki Cevizoğlu

Mustafa Nedim Yamalı

Mustafa Özkan

Mustafa Şen

Naim Makas

Nihat Zeybekçi

Nilhan Ayan

Osman Gökçek

Ömer Çelik

Ömer Faruk Besli

Ömer İleri

Ömer Serdar

Önder Matlı

Sadettin Hülagü

Selçuk Sümer

Serap Yazıcı Özbüdün

Serpil Kavrak

Sevan Sivacıoğlu

Sevilay Tuncer

Seyithan İzsiz

Temel Basalan

Türk İslam Karakoç

Umut Arman Sonay

Ünal Karaman

Veli Arslan

Yusuf Ziya Yılmaz

Zafer Sırakaya

Zakir Avşar

Ziya Serdar Kılıç

MKYK YEDEK ÜYELER

Arzu Silin Günaydın

Ayşe Nur Nacar

Barış Özerol

Burhan Çakır

Şevki Sar

Mücahit Yanılmaz

Fatime Yurduseven

Muhammed Emin Saraç

Cansın Yılmaz Yaşar

Emre Cemil Ayvalı

Davut Coşkun Şiviloğlu

Büşra Ergenç

Ceren Tuncer

Fehmi Küpçü

Jülide İskenderoğlu

Ensar Topçu

Serpil Yılmaz

Mahmut Eminmollaoğlu

Funda Ozan Akyol

Harun Armağan

Harun Çelik

İsmail Kaya

Kasım Bostan

Mehmet Ali Kurt

Mehmet Ali Okur

Mehmet Karabay

Mehmet Umur

Muhammed Ali Uçar

Murat Çiçek

Mustafa Hasgül

Mürsel Çavdar

Cemal Bekle

Ömer Arvas

Sevde Sena Dağlı Akdemir

Şebnem Koçakelçi Elgörmüş

MERKEZ DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER

Abbas Aydın

Ayşe Deniz Çelik

Büşra Koyuncu

Cemal Sarıhan

Mehmet Sarı

Melek Çiçek

Mir Sedrettin Karahan

Muaz Ergezen

Muhammet Ali Yılmaz

Ömer Faruk Sevgili

Salih Çetinkaya

Saliha Dönmez

Sena İpşirli

Zahir Soğanda

Zeynep Gül Yılmaz

MERKEZ DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER

Aydoğan Ahıakın

İsmail Can Gökbudak

Nureddin Çelik

Sinan Ensar Şahin

Yıldız Kara

GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU ASİL ÜYELER

Ahmet Gül

- Hüseyin Bürge

Suat Pamukçu

GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU YEDEK ÜYELER

- Enes Şişman

- Kemalettin Yılmaztekin

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU ASİL ÜYELER

Hüseyin Özbakır

İffet Polat

İsmail Cenk Dilberoğlu

Sebahattin Karakelle

Serap Yaşar

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU YEDEK ÜYELER

Engin Telli

Hilmi Gökçınar

AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
img

Fenerbahçe derbisinde olacak
img

AK Parti'de tarihi gün! Liste ortaya çıktı, yüzde 70'i değişecek
img

Erdoğan'dan Ankara'daki tarihi kongrede önemli açıklamalar
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıJon snow:

Ne kadar boş adam varsa hepsi listede akp de .ülkeyi 25 senedir bi yere getirememis parti korkarım ki bu sene yapacak .yada ileriki senelerde .hayal alemi

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Can:

Mesut özil ne alaka. siyaseti heryere sokmak zorunda mısınız ?

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSaffet Akkaya:

tam oldu kerane

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıg86zk9khzc:

Hayırlı olsun Allah yardımcıları olsun

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCece Cece:

çok şükür ki hiç bir zaman akp Li olmadım (not: solcu hiç olmadım)

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

YA BU SANATÇI VE FUBOLCULARIN SİYASİ BİR TECRÜBESİ YOKKİ BÜTÜN PARTİLER BUNLARI KULLANIYORLAR.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumları9gt8bg8brp:

nerede at hırsızı var hepsi listede

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJon snow:

Mesut özül

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmetkaya6464:

herbiri corbadan bi kaşık alsa bu ülke neden batık bu halde belli oluyor bitene yiyici yok ki

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

en kaliteli baskan yagcilari secilmis, bilhassa osmandan, mesuttan ne devlet adami olur ama degilm?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İki aile arasında kız isteme kavgası! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti

Devlet hastanesi muayene ücretleri yeniden değişti
Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın

Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın
Yusuf Akçiçek'e ilk resmi teklif geldi: Fenerbahçe anında reddetti

Fenerbahçe bir saniye bile düşünmeden reddetti
Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli

Bahçeli AK Parti'nin tarihi kongresine çelenk gönderdi
Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.