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AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

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CHP'nin 1. parti çıktığı 31 Mart seçimlerindeki başarısız sonuçların ardından AK Parti'de değişimin ilk adımı gerçekleşti. Dün gerçekleşen MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyonkarahisar il başkanlarının değiştirilmesi kararı alındı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün akşam saatlerinde "değişim" ana gündemiyle toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından vurguladığı "değişim" talebi ve iç muhasebe yatırıldı.

7 İLDE BAŞKANLAR DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi gündeme geldi. AK Parti'de 7 şehrin il başkanları değişti.

İŞTE BAŞKANLIKLARA ATANAN İSİMLER

A Haber'de yer alan habere göre başkanı değişen iller, Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan Afyonkarahisar oldu.

Zonguldak İl Başkanlığına Mustafa Çağlayan, Kastamonu Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye Mehmet Sadi Binboğa, Adıyaman Faruk Bülent Kaplan, Gaziantep Fatih Fedaioğlu, Erzincan Alpay Kabadayı ve Afyonkarahisar'a ise Turgay Şahin atandı.

AK Parti'de büyük değişim! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

4 İLDE CHP KAZANDI

İl başkanları değiştirilen 4 ilin, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçmesi dikkat çekti. Zonguldak AK Parti'den CHP'ye, Kastamonu MHP'den CHP'ye geçti, Adıyaman AK Parti'den CHP'ye, Afyonkarahisar AK Parti'den CHP'ye geçmişti.

ERDOĞAN GECE YARISI AYRILDI

Saatler süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 00.40 sularında Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Gaziantep Kastamonu Zonguldak Erzincan Adıyaman Osmaniye AK Parti Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (61)

ARSLANOĞLU Hakan:

Tüpçünün borcu silinir, Cengiz İnşaatın vergi borcu silinir, Altın madeni şirketlerin borcu silinir, Suriyelilere para dağıtılır emekliye gelince zam yok. Türkiye de bir manavda çürüğe ayrılmış sebze meyveyi bir emekli seçip almak isterken, Suriyeli en iyi meyve sebzeyi alıyorsa halk bunları görüyor.

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Kara Murat:

emeklilik sistemi kaldırılmalı. kim ne yaptı ise elinin ekmeğini yemeli. devletten 3 kusuş pirim ödedin diye sana bakmasını beklemek saçmalık.

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Mehmet Vatandaş:

Kara Murat: fena sallamışsın, dünyada bir örneği var mı bu dediğinin unutma devlet millet için vardır

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ARSLANOĞLU Hakan:

Kara Murat; Beyin silah gibidir. ben silahsız biriyle savaşa girmem..Ona savaş kurallarını anlatamam anlatsam da anlamaz..

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Emin Alıç:

Sanki memlekette en salak kim sorusu sorulmuş. Atlamış birisi

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Zübükzade:

sorun sensin

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Erkan SEZGİN:

Aynen öyle

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Ömer Can:

sen ecevit dönemini yaşasaydın böyle yorum yazmazdın

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Kent Blue:

Millet geçim derdinde bunlar daha hala seçim derdinde,enflasyonu, dövizi, zamları sanki il başkanları yapıyor

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Erkan SEZGİN:

Ömer demek ki sen yaşamamışsın Ecevit dönemini

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