AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti
CHP'nin 1. parti çıktığı 31 Mart seçimlerindeki başarısız sonuçların ardından AK Parti'de değişimin ilk adımı gerçekleşti. Dün gerçekleşen MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyonkarahisar il başkanlarının değiştirilmesi kararı alındı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün akşam saatlerinde "değişim" ana gündemiyle toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından vurguladığı "değişim" talebi ve iç muhasebe yatırıldı.
7 İLDE BAŞKANLAR DEĞİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi gündeme geldi. AK Parti'de 7 şehrin il başkanları değişti.
İŞTE BAŞKANLIKLARA ATANAN İSİMLER
A Haber'de yer alan habere göre başkanı değişen iller, Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan Afyonkarahisar oldu.
Zonguldak İl Başkanlığına Mustafa Çağlayan, Kastamonu Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye Mehmet Sadi Binboğa, Adıyaman Faruk Bülent Kaplan, Gaziantep Fatih Fedaioğlu, Erzincan Alpay Kabadayı ve Afyonkarahisar'a ise Turgay Şahin atandı.
4 İLDE CHP KAZANDI
İl başkanları değiştirilen 4 ilin, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçmesi dikkat çekti. Zonguldak AK Parti'den CHP'ye, Kastamonu MHP'den CHP'ye geçti, Adıyaman AK Parti'den CHP'ye, Afyonkarahisar AK Parti'den CHP'ye geçmişti.
ERDOĞAN GECE YARISI AYRILDI
Saatler süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 00.40 sularında Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.