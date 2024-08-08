AK Parti'de 4 ile yeni başkan

Ak Parti'de Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş il başkanları değişti.

AK PARTİ'DE 4 İLE YENİ BAŞKAN

Ak Parti'de yerel seçimlerde alınan sonuçların ardından teşkilatlardaki yenilenme devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta açıklamalarında "yenilenme" sinyali verirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ERDOĞAN'IN MEMLEKETİNDE DE İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

Ak Parti Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını açıkladı. Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu, Kahramanmaraş İl Başkanlığına Burak Gül atandı.