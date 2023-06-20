AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider Biga ve Lapseki'de teşekkür ziyaretleri yaptı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, seçimlerin ardından Biga ve Lapseki ilçelerinde teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi. Gider, ziyaretlerinde köy meydanlarında konuşmalar yaptı ve vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, seçimlerin ardından teşekkür ziyaretleri kapsamında Biga ve Lapseki ilçelerinde temaslarda bulundu.

Lapseki'de İlyasköy'ü ziyaret eden Ayhan Gider, köy meydanında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Verdiğiniz oylar bizlere gösterdiğiniz teveccüh, bizler için çok kıymetli. Daha 2015'te ilk milletvekili adaylığım döneminde de milletvekili olduğum dönemde de İlyasköy bizlere desteğini hep gösterdi. İlyasköy bizleri bağrına bastı, bizler İlyasköy'ü hep sevdik. Sıklıkla burada olduğu gibi tüm köylerimizi ziyaret ederek, güncel sorunların çözümü için el ele vererek güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Hayat her zaman dinamiktir. Gelişim sürdükçe, çözülmesi gereken yeni konular hep olacaktır. Bizler de sizlerden aldığımız güçle, tüm sorunların üstesinden geleceğiz."

Biga'nın Hacıpehlivan köyünü de ziyaret eden Ayhan Gider, sandıkta yüzde 68'le destek olan köy halkına teşekkür etti.

Milletvekili Ayhan Gider, "Bizler seçimden seçime gelenlerden hiçbir zaman olmadık. Hele ki oy alamadığı için millete hakaret edenler hiç olmadık. Burada bir oyu biz eksik almışsak, kabahat bizdedir. Demek ki bizler kendimizi yeterince iyi anlatamamışız demektir." dedi.

Ayrıca Gider, Lapseki Kordon Boyu'nda yürüyüş yapıp vatandaşlarla selamlaştı.

Davet üzerine gençlerin masasına oturan Gider, kendisine iletilen görüşleri dinledi.