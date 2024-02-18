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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Gençlerle Oyun Konsolunda Maç Yaptı

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AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, gençlerle oyun konsolunda futbol maçı yaptı. Demirkol, gençlerle buluşarak belediyecilik anlayışında gençlerle organize edecekleri faaliyetlerin ilk demosunu gerçekleştirdi.

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, gençlerle oyun konsolunda futbol maçı yaptı.

Demirkol, sosyal medya hesabından oyun konsolunda maç yapmak istediğini duyurmasının ardından gelen talepler üzerine Karaçayır Mahallesi'ndeki dijital oyun salonunda gençlerle buluştu.

Karşılaşmaya başlamadan önce gazetecilere konuşan Demirkol, etkinlikle bundan sonra belediyecilik anlayışında gençlerle organize edecekleri birçok faaliyetin ilk "demosunu" yapmış olacaklarını söyledi.

Demirkol, gençlerden çağrısına güzel dönüşler aldığını belirterek, "Onlarla buluştuk. Ben Bolulu Arda Güler'in oynadığı Real Madrid takımını seçerek kapışacağım. Çok güzel ve kaliteli rakiplerimin olduğunu görüyorum. İnşallah güzel rekabet olur. 'Kazanan Bolu olur.' diyorum." şeklinde konuştu.

Demirkol'un kura çekerek belirlediği Ahmet Yusuf Yıldız, karşılaşmada rakibini 1-0 yendi.

Yıldız, zaferinin ardından sosyal medya üzerinden Demirkol'a gönderdiği mesajda, "Başkanım, kutlamayı 31 Mart'a bırakacağız. Sen başkanlığı, ben de galibiyeti kutlayacağım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Politika

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