Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ergene'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ergene'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ergene, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecan içerisinde kutladıklarını belirtti.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin 20 Ekim 2026'da Bingazi'de toplanarak Türkiye ile 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı oy birliğiyle onaylamasını ve 2020'de aldığı ret kararını iptal etmesini değerlendiren Ergene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen diplomasinin sonuç verdiğini kaydetti.

Bunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizcilik hedeflerinin canlı tutulduğunu gösteren adım olduğuna dikkati çeken Ergene, "Mutabakatı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Osmanlı denizcisi Turgut Reis'in Bodrum'da doğup Trablus Paşalığı yapmasından tarihi süngercilik kültürümüze kadar biz Mavi Vatan anlayışının bir parçasıyız. Denizlerimizde istikrar ve güvenlik, Bodrum'un ve turizmimizin geleceği demektir. Bu vesileyle Vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Atatürk ve kahramanlarımızı rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi
İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı

Gençler besmele çekip kaçarken o kovaladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de ormana park edilen 2 milyon TL'lik kepçe kayboldu! Yanındaki traktöre dokunulmadı

Ormana park edilen 2 milyon liralık kepçe sırra kadem bastı
Köylüler direğe bakınca donup kaldı

Köylüler direğe bakınca donup kaldı! Acı son
Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi

Bu görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! 4 milyonluk hesap gitti
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 milyon lira ödedikleri gemiden kovuldular
Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler

Bakan Tekin'in "Cumhuriyet" mesajında yüreklere dokunan ifadeler
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata

68 kişinin öldüğü kazanın nedeni hayli vahim! Ses kayıtları sızdı
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti

Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti