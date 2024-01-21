Üye Girişi
Haberler

AK Parti Bilecik Teşkilatı MHP Bilecik İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti Bilecik Teşkilatı, ittifak ortağı MHP Bilecik İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette MHP'lilerin yoğun katılımı gözlendi. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan'ı makamında ziyaret etti. Heyet, AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman'ın da katılımıyla birlikte seçimler öncesi tam destek vereceklerini belirtti.

AK Parti Bilecik Teşkilatı kentte ittifak ortağı oldukları Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanlığı ziyaret etti. Ziyarette MHP'lilerin yoğun katılımı gözlerden kaçmadı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan makamında ziyaret etti. Heyete kentte ittifak yaptıkları AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman'da eşlik etti. Yaman, MHP'lilere 31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi tam destek vereceklerinde şüphelerinin olmadığı ve zaferi birlikte başaracaklarını söyledi.

"Cumhur İttifakı birlikteliği ile yeniden Bilecik, sadece Bilecik"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ise, "Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nı Bilecik Belediye Başkan Adayımız Mustafa Yaman, Milletvekilimiz Halil Eldemir, Merkez İlçe Başkanımız Servet Yılmaz ve teşkilatımızla birlikte ziyaret ettik. Cumhur İttifakı birlikteliği ile yeniden Bilecik, sadece Bilecik" dedi.

MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ise, "Cumhur İttifakı AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, İl Başkanlığımızı ziyaret etti. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' sloganıyla birlik ve beraberlik mesajı verdik" dedi.

Öte yandan ziyarette MHP'lilerin yoğun bir katılım gösterdiği ziyarette heyetlerin birbirlerine verdikleri çeşitli hediyelerle son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Mustafa Yaman Halil Eldemir Bilecik Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Uluslararası Uzay İstasyonu dünyadan ne kadar uzakta, kaç km yüksekte? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) nerede, ne zaman kuruldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 21 Ocak Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 79. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 21 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rio Karnavalı nerede, hangi ülkede? Rio Karnavalı hangi ülkede yapılıyor? Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor yedek yarışmacı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu Keskin İnstagram hesabı nedir? İnci Taneleri yeni fragman İZLE! İnci Taneleri dizisi 2. fragman yayınlandı mı? İnci Taneleri Dilber yeni dans İZLE! Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title