Haberler

AK Parti'de yol haritası belirlendi

AK Parti'de yol haritası belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, devam eden çalışmalar, teşkilat faaliyetleri ve önümüzdeki dönem projeleri değerlendirildi. Milletvekili Halil Eldemir, ortak akıl ve güçlü teşkilat anlayışıyla çalışmaların süreceğini belirtti.

Bilecik'te düzenlenen AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yol haritası belirlendi.

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Bilecik'e yönelik devam eden çalışmalar, teşkilat faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi. İstişare kültürü çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda, teşkilatın saha çalışmaları ile kentte yürütülen hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmaların sürdürülmesi, teşkilatın koordinasyonunun güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının belirlenmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, "İl Yönetim Kurulu Toplantımızda şehrimize ve teşkilat çalışmalarımıza dair kapsamlı istişarelerde bulunarak önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı değerlendirdik. Ortak akıl ve güçlü teşkilat anlayışıyla Bilecik'imiz için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

Zirvenin yıldızı oldu! Türkler hesabına akın ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı! Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor

Trump'tan tarihi imza! 47 yıllık kara leke siliniyor
Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor

Trump'ın Ankara'daki sözleri fiyatları vurdu! Bir zam daha geliyor
Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti

Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Bukele düğmeye bastı! Ülke tarihinde böylesi görülmedi
Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı

Çocuk parkında eski eşi ile 4 yaşındaki kızını acımadan vurdu
İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası