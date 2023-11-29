AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı Seçim Çalışmalarına Başladı

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığının haftalık toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, toplantıda yaptığı açıklamada, yerel seçim sürecinin başladığını belirtti.

Önceki seçimlerde olduğu gibi elbirliği içinde seçim çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Gökgöz, ilçede seçimi kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Gökgöz, teşkilatın belirlediği program doğrultusunda, seçim çalışmaları yapacaklarını vurgulayarak, vatandaş odaklı ev ve iş yeri ziyaretlerini sürdüreceklerini anlattı.

"Bu seçimlerde herkese görev düşüyor." diyen Gökgöz, "Her partili kardeşimiz, görevinin bilincinde olacak. Biz zaten öteden beri vatandaşı kucaklamayı sürdürüyoruz. Yine aynı tempoda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Haftalık yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıya, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Hüseyin Demirezen, İlçe Başkan Yardımcısı ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Peker ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.