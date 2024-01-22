AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş'e Karşılama Töreni

Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş için kentte karşılama töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Bayburt Belediye Başkan adaylığı açıklanan Memiş, kente döndü.

Bayburt-Trabzon kara yolu Aydıntepe kavşağında partililer tarafından karşılanan Memiş, konvoy eşliğinde il başkanlığına geldi.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, bu onurlu görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkan yardımcılarına teşekkür etti.

Bu süreçte kamuoyunun ciddi desteğini gördüğünü aktaran Memiş, memlekete hizmet etmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi.

Mete Memiş, yakın zamanda Bayburt'la ilgili projelerini kamuoyuyla paylaşacağını belirterek, şunları söyledi:

"Biz başkalarının yapamadıkları üzerinden siyaset üretmeyeceğiz. Başkalarının yanlışları üzerinden siyaset oluşturmayacağız. Biz, Bayburt AK Parti olarak, siyasetimizi kendi doğrularımız üzerinden kurup kendi erdemlerimizi, faziletlerimizi ve yapacaklarımızı bu aziz şehrin insanlarına anlatacağız. Biz, AK Parti il teşkilatı olarak, AK Parti belediyesini kazanmak adına kendi yapacaklarımız üzerinden konuşacağız. Başkalarının yapamadıkları, yaptıkları bizi çok ilgilendirmiyor. Bu şehre hangi dönemde olursa olsun bir parça katkı sunmuş, bu şehrin gelişmesinde rol almış, emeği geçmiş herkese benimle birlikte AK Parti'nin bütün mensuplarının teşekkür etmesi gerekiyor, ben teşekkür ediyorum."

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek, 31 Mart'tan sonra Bayburt'un AK Parti belediyeciliğiyle yoluna devam edeceğini kaydetti.

Ateş, 2023 genel seçimlerinde Bayburt'tan rekor oy aldıklarına işaret ederek, "Allah razı olsun sizler de güçlü bir şekilde bizleri Meclis'e gönderdiniz. Sizden aldığımız kuvvetle bu süre zarfında Bayburt'umuz için kıymetli hizmetleri yaptık, inşallah yapmaya devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart belediye seçimlerini kazandıktan sonra daha güçlü bir şekilde belediyecilik anlamında hedeflerimiz doğrultusunda Bayburt'ta her alanda seferberlik başlatacağız." diye konuştu.