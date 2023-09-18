Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, ortak aday konusunda açıklama yaptı

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın'da görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek yerel seçimler ve ortak aday konusunda açıklamalarda bulundu. Aldatmaz, Cumhur İttifakı'nın henüz yerel seçimler için yol haritasını çizmediğini belirtti ve Bartın Belediyesi'nin Ak Partili olmasını istediklerini ifade etti.

Bartın'da görev yapan basın mensupları ile buluşan Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, ortak aday ile ilgili soruya, "Cumhur ittifakı yerel seçimler için yol haritasını henüz çizmedi" dedi.

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, parti, teşkilat yöneticileri ile şehirde görev yapan basın mensupları ile buluştu. Toplantıda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Aldatmaz, ülke ve bölge gündemi ile ilgili sorulara da cevap verdi. Yerel seçimler öncesinde izlenecek yol ve ortak aday konusundaki soruya cevap veren Milletvekili Aldatmaz, bir önceki yerel seçimlerde kendisinin de belediye başkan adayı olarak MHP'li aday ile yarıştığını hatırlatarak, "Cumhur ittifakı, yerel seçimler için yol haritasını henüz çizmedi. Ben yerel seçimlerde MHP ile karşılıklı seçime girdim 147 oyla seçimi kaybettim. O zamanlar Cumhur ittifakı yerelde bize zarar veriyor diye bir düşüncem vardı. Ankara'daki çalışmalarımda gördüm ki, Cumhur ittifakı bizim için çok önemli. Cumhur ittifakının aldığı kararlara biz de uymak zorundayız" dedi.

"Biz istiyoruz ki Bartın belediyesi Ak Partili olsun"

Bartın Belediyesini "Ak Belediyecilik" ile tanıştırmak istediklerini de belirten Aldatmaz, "Yerel seçimlerle ilgili şuanda alınmış bir karar yok. Biz istiyoruz ki Bartın belediyesi ak partili olsun. Bartın yerelinde uyumlu bir şekilde hizmet için hep birlikte çalışalım istiyoruz" ifadelerine de yer verdi.

"Ortak adayın Ak Parti'den olmasını gönlüm istiyor"

İl Başkanı Yaşar Arslan ise ortak aday sorusuna "Şuanda, 'şu yada bu şekilde olacak' diye bir yol haritamız yok. Biz kendi adayımızla seçime girecekmişiz gibi, teşkilatlarımızı motive ediyoruz. Sonuçta genel merkezimizin vereceği karara saygılıyız. Bana fikrimi sorarsalar, o zaman medeni şekilde ifade ederiz. Cumhur ittifakının adayı olacaksa Bartın'da, benim gönlüm Ak Parti 'den yana. Ortak adayın Ak Parti'den olmasını gönlüm istiyor. Ama genel merkezimizin alacağı karar bizim için emirdir" ifadelerini kullandı.

"Adaylık sürecimiz henüz başlamadı"

Başkan Arslan, henüz aday adayı ve aday belirleme süreçleri ile ilgili soruya ise, "Şuanda aday adaylığının belirlenmesi konusu söz konusu değil. Ancak Temmuz ortalarında yada Temmuz sonunda olabilir. Bartın ölçeğinde bir tarama yapıldığı ben biliyorum. Bu sadece merkez için değil ilçelerimiz için de kısman geçerli. Bizim adaylık sürecimiz henüz başlamadı. Basında yazılıp, çizilen isimler olsa bile belirlenmiş bir adayımız yok. 2004'ten bu yana yapılan tüm seçimlerde Ak Belediyecilik ile Bartın'ı tanıştıramadık. Bugüne kadar hizmet edenlerin hepsine teşekkür ediyoruz ama Ak Belediyecilikle Bartın'a çağ atlatacağız" diye konuştu. - BARTIN