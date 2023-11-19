AK Parti Aydın Teşkilatı'nın Yeni Hizmet Binası Açıldı

Ak Parti Aydın Teşkilatı'nın Ilıcabaşı Mahallesi Aydın- Denizli yolu üzerine taşıdığı yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, 30 Mart 2009'dan bu yana yerelde iktidar olamadığı Aydın için "Tıpta 'Fantom ağrısı' diye bir ifade vardır. İnsanın eli kolu kesilir, ayağı kesilir. Eli ayağı olmamasına rağmen olmayan organının ağrısını hisseder. Aydın'da bizim için fantom ağrısı gibidir" diyerek Aydın'ın sıkıntısını çektiklerini ve bu şehre hizmet etmek istediklerini söyledi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışı için saat 16: 00'da başlaması gereken tören, davetlilerin gecikmesi nedeniyle saat 18: 00'den sonra başladı. 2 saatlik gecikmenin ardından başlayan törenin açılışında konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, önümüzdeki yerel seçimlere hazır olduklarını belirterek yeni binalarında daha müreffeh bir ortamda hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Ökten ayrıca, AK Parti'nin 'Türkiye'de siyasi partilerin ömrü 20 yıldır' tezinin de AK Parti ile çürütüldüğünü belirtti.

Milletvekillerinin yanı sıra önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkan ve meclis üyesi aday adayı olmayı düşünen çok sayıda ismin de katıldığı açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, 31 Mart yerel seçimlerinde Aydınlılardan güçlü bir tepki beklediğini söyledi.

Çalışmalarından dolayı parti yöneticilerine teşekkür eden Kandemir, "Vakti geldi artık, Aydın'da destan yazacağız. Bu seçimde inşallah her bir ilçesinde belediye başkanlarımızın, bize oy veren vatandaşlarımızın hissiyatına uygun mücadelelerine şahitlik ediyoruz. İstiyoruz ki Aydın büyükşehirde de bunu başaralım ve başaracağımıza inanıyorum. Hep birlikte inşallah sadece Aydın'da değil buradan yaktığımız meşale ile Türkiye'ye bambaşka bir bahar yaşatacağız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın başlayan heyecanını 31 Mart'ta zirveye ulaştıracak Türkiye'yi Türkiye yüzyılı ile taçlandıracak ekip olarak gayret gösterecek ve mücadele edeceğiz" diyerek AK Parti İl Başkanlığı'nın yeni binasının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Aydın, AK Parti'nin fantom ağrısıdır"

Konuşmasında Aydın için ilginç bir benzetmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, 2009'dan bu yana AK Partili Başkan seçilmeyen Aydın merkez için tıp terimi olan fantom ağrısına benzetti. Aydın'da Bağımsız Milletvekili adayı olduğu için Belediye Başkanlığı'ndan ayrılan Hüseyin Aksu'nun yerine 16 Ağustos 2002'de Aydın Belediye Başkanı seçilen ve ardından AK Parti'ye geçerek 30 Mart 2009 seçimlerinde Aydın merkez belediyesinin AK Partili merhum İlhami Ortekin'den Özlem Çerçioğlu ile CHP'ye geçerek 15 yıldır AK Parti'nin yerelde iktidar olmamasını ilginç bir yorumla değerlendiren Kandemir, "Tıpta 'Fantom ağrısı' diye bir ifade vardır. İnsanın eli ayağı kesilir. Aslında kolu ayağı yoktur. O kesik kolunun ve ayağının ağrısını hisseder. Aydın bizim için fantom ağrısı gibidir. Biz sıkıntısını çekiyoruz. Hizmet etmek istiyoruz bu şehre. Çünkü burası Menderes'in şehri. Çünkü burası bizim siyasi geleneğimizin, siyasi anlayışımızın yaşadığı, yaşatıldığı şehirlerden bir tanesi. Herkesi kucaklayarak, bugüne kadar bize gönül versin vermesin, oy versin vermesin herkese derdimizi anlatarak hizmet etmeyi arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Aydın buna hazır" diyerek 31 Mart 2024'te yapılacak önümüzdeki yerel seçimlerde Aydın'ı almak istediklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından dualarla Ak Parti Aydın Teşkilatı'nın yeni hizmet binası hizmete açıldı. - AYDIN