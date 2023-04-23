AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Abak: 'Adnan Menderes'in ve Efeler'in kemiklerini sızlatır'

Ak Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Abak, "HDP'nin Aydın'dan milletvekili çıkartması demek Menderes'in ve Efeler'in kemiklerini sızlatmak demek" dedi.

Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Abak, Çine'de mahalle muhtarları ile mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. AK Parti Çine İlçe Başkanı Burhan Kandemir, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tozar, Gençlik Kolları Başkanı Kaan Namlı, Çine Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Tarhan ve partililer tarafından karşılanan Abak, kahvaltılı toplantıda mahalle muhtarlarına kendini tanıttı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Burhan Kandemir, 14 Mayıs seçimin önemli olduğunu söyleyerek, "Geldiğiniz için teşekkür ederek her iki bayramlarınızı kutluyorum. 14 Mayıs seçimini sizleriniz desteği zaferle sonuçlandıracağız. Bu seçim Türkiye Yüzyılına devam edeceğimiz önemli bir seçim olacak" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Adayı Mustafa Abak, 6'lı Masa'nın 7'nci ortağının HDP oluğunu belirterek, muhalefeti eleştirdi. CHP'nin, HDP'yi ziyaretinde kirli pazarlıkların gün yüzüne çıktığını belirten Abak, "HDP millet ittifakını destekleyeceğini, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını söyledi. CHP'nin HDP'ye ziyaretinde kirli pazarlık gün yüzüne çıktı. PKK sözcüleri 'Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz ama taleplerimiz var' dediler. Abdullah Öcalan'ın salıverilmesi, TSK sınırdaki operasyonlarının durdurulması tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesi gibi istekler sıralandı. Çok üzücü ki Atatürk'ün kuruduğu CHP böyle bir pazarlık içerisine girdi" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Aydın'da birinci parti çıkmasının neden önemli olduğunu anlatan Abak, sözlerine şöyle devam etti:

"HDP'nin Aydın'da birinci sıra adayı Ebru Günay. Kendisi PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatı. Allah korusun HDP buradan bir vekil adayı çıkartması demek merhum Adnan Menderes'in ve Efeler'in kemiklerinin sızlaması demektir. Bunun önüne geçecek yegane unsurda Ak Parti'nin Aydın'da birinci parti çıkması ve zaferle ayrılmasıdır"

Muhtarlara hakkettiği değerin Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini söyleyen Abak, "Muhtarları hakkettiği değeri veren bizim bir genel başkanımız var. Göreve geldiğinden beri muhtarlara değer verdiğini göstermiştir. Birçok konuda çalışmalar yapmış muhtarlarımızın aldığı ücreti asgari ücret seviyesine de çıkarmıştır. Sizlerin desteklerinizi bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Çine ziyaretini muhtarlarla başlayan AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Abak, daha sonra mahalle ziyaretleri ile seçim çalışmasına devam etti. - AYDIN

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023