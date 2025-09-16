AK Parti Avcılar İlçe Binası Yeni Adresine Taşındı

SİLİVRİ açıklarında 23 Nisan günü meydana gelen depremde hasar gördükten sonra boşaltılan AK Parti Avcılar İlçe Binası başka bir adrese taşındı. Yeni binanın açılışını AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yaptı.

Silivri açıklarında 23 Nisan günü meydana gelen 6.1 büyüklüğünde ki depremde hasar gördükten sonra boşaltılan AK Parti Avcılar İlçe Binası başka bir adrese taşındı. Yeni binanın açılışı AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve parti milletvekillerinin katılımı ile gerçekleşti. Açılışta konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Göreve geldiğimizin ertesi günü 23 Nisan'da meydana gelen deprem sonrası ilçe başkanlık binamızda oluşan hasar sonrası çalışmalarımıza 5 ay süre içinde aralıksız devam ettik. 5 Aylık süre içerisinde ilçe başkanlık binamız olmamasına rağmen Avcılar teşkilatımız ilçe başkanımız ve diğer başkanlarımızın öncülüğünde güçlü bir çalışma disiplini ve azmiyle çalkışmalarını devam ettirdi. İlçe başkanlığımızın yokluğunu hamd olsun hiç hissettirmedi. Üye çalışmalarımızda da şu anda zirveye çok yaklaşan bir noktaya geldik. Emeklerinize sağlık. Allah'ın izni ile biz bir oldukça, beraber oldukça, kalp ritimlerimiz beraber attıkça, hep birlikte 'Ben' değil, 'Biz' dedikçe, sendeleyen kardeşimizin koluna girdikçe, bir açık gördüğümüzde kapatıp onun yanında oldukça, birbirimize kol kanat gerdikçe, hepimiz bir halkanın zincir olduğu anlayışı sergiledikçe, hepimiz zincirin en güçlü halkaları oldukça Allah'ın izniyle biz Avcılar'ı da alırız, İstanbul'u da alırız" dedi.