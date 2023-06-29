AK Parti Antalya İl Başkanlığında Bayramlaşma Programı

AK Parti Antalya İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programda konuşan İl Başkanı Ali Çetin, partinin Antalya'da en fazla milletvekili çıkaran parti olduğunu belirterek gurur duyduklarını ifade etti. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını yerine getiremediğini ve ulaşım sorununun çözülmediğini vurguladı. Çetin, AK Parti'nin 2024 Mart ayında en fazla belediye sayısına ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Parti binası önündeki bayramlaşma programında konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Türkiye Yüzyılı perspektifinde Antalya'da en fazla milletvekili çıkaran parti oldukları için gurur yaşadıklarını söyledi.

Antalya'nın 19 ilçe belediyesini kazanmak için 29 Mayıs itibarıyla yerel seçim çalışmalarına başladıklarını ifade eden Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 19 ilçede doğru dürüst yatırım yapmadığını, her şeyin kuralsız, kimliksiz, programsız olduğunu savundu.

Büyükşehir Belediyesinin 4 yılı geçen sürede sivrisinekle mücadeleyi bile yerine getiremediğini dile getiren Çetin, "Büyükşehir Belediyesinin Antalya'ya vizyon katma noktasında konuşmadan öteye geçmeyen vaatleri, gerçekleşmeyen yatırımları ve yine arapsaçına dönmüş bir ulaşımla Antalya'nın 19 ilçesi kilitlenmiş durumda. Antalya, 4,5 yıldır yatırıma aç. 2024 Mart ayında en fazla belediye sayısına ulaşmaya, Antalyalıların beklediği, Antalya halkının arzu ettiği yine AK Partili belediyecilikle Büyükşehir Belediyesini kazanmaya azimliyiz, kararlıyız." diye konuştu.

Çetin, başka kentlerdeki programları nedeniyle bayramlaşmaya katılamayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını katılımcılara iletti.

Programa, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş ile belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda Çetin, milletvekilleri, belediye ve ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlarla tek tek bayramlaşıp, çiçek verdi.