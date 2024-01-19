AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: 'İşten atmayacağız, maaşlara zam yapacağız'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, " Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hiçbir çalışanımızın ekmeğiyle, rızkıyla uğraşmayacağız, işten atmayacağız. Aksine biz geldiğimizde maaşlara zam yapacağız" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve beraberindeki partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine Keçiören Belediyesi'nin çelengini bırakan Altınok, ardından saygı duruşunda bulundu. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Altınok, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

"Aziz Atam, bize bıraktığınız emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak huzurunuzdayız. Ankara ve Ankaralıların gönlünüzde müstesna bir yeri olduğunu biliyor ve bu gurur ile aziz hatıranızı selamlıyoruz. Her daim yaşamaktan onur duyduğunuz bu müstesna şehri, sizin ufkunuz ve gönlünüzdeki bir kent misyonu ile yeniden şehircilikte rehber, gelişmede önder bir başkent olarak imar etme azmi ve gayreti için çalışacağız. Düsturumuz yine sizin 'İnsanlığın tekamülü şehir medeniyetinden geçer' sözünüz olacak. Ankara'yı imar ederken insanımızı, geleceğimizi ihmal etmeyeceğiz. Sahip olduğumuz tarih ve kültür bizim en büyük güç kaynağımız olacak. Dünümüzden ilham alıp bugünümüzü inşa edecek, yarınımızı planlayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eser ve hizmetlerimizle tüm dünyaya Türkiye Yüzyılı ve başkenti Ankara adını marka olarak perçinleyeceğiz. Bu ruh ve heyecanla; size ve gelecek nesillere daha modern ve yaşanabilir bir Ankara imar etme azim ve kararlılığı ile aziz hatıranız önünde saygı ve hürmetle eğiliyoruz."

MHP'YE ZİYARET

Anıtkabir'in ardından MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ı ziyaret eden Altınok, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu. Altınok, seçim sürecinde belediye çalışanlarının dezenformasyona karşı temkinli olmalarını isteyerek, " Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hiçbir çalışanımızın ekmeğiyle, rızkıyla uğraşmayacağız, işten atmayacağız. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlara seçim öncesi zam yapıldı. Bu zam aslında iki yıldır yapılmayan zamların birikimidir. Aksine biz geldiğimizde maaşlara zam yapacağız" dedi.

'ANKARA'DA SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ VAR'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık süreçte kayda değer bir hizmetinin olmadığını söyleyen Altınok, "Bu 5 yılda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hangi eseri hatırlıyorsunuz? Ankara'ya dışarıdan gelen biri 'Ankara belediyesi şu eseri yapmıştır, gidelim, gezelim, görelim' diyebileceği bir tane eser yoktur. Ankara'da maalesef sosyal medya ve konser belediyeciliği var. Ankara'mız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin başkentidir. Ankara milli mücadelemizin, bütün kadim şehirlerimizin başkentidir. Ankara'mız maalesef geriye gitmiştir. Bir tane eser yok. Ankara'ya katma değer kazandıracak bir tane proje yok. Ankara'mızın 5 yılı 'boş yıl' olmuştur. Hep beraber çalışacağız. Bütün vatandaşlarımıza ulaşacağız. Verdiğimiz oy çocuklarımız için, torunlarımız için" ifadelerini kullandı.

Altınok ayrıca, seçim süreci boyunca ayrıştırıcı dilden ve iftiradan uzak kampanya yürüteceklerini söyledi.