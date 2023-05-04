Ak Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Sevan Sıvacıoğlu: "Meclis yolculuğumda cemaatimin beni desteksiz ve ilgisiz bırakmayacağından eminim"

İSTANBUL AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Dr. Sevan Sıvacıoğlu'nun tanıtım resepsiyonu Feriköy Kilisesi'nde gerçekleştirildi. Sıvacıoğlu gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bu adaylıkla birlikte azınlıkları, cemaatlerimizde temsil etme sorumluluğu verilmiştir. Bu benim için büyük bir gururdur. Meclis yolculuğumda cemaatimin beni desteksiz ve ilgisiz bırakmayacağından eminim" dedi.

AK Parti Milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Ermeni asıllı AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Sevan Sıvacıoğlu'nun tanıtım resepsiyonu Feriköy Kilisesi'nde gerçekleştirildi. Sıvacıoğlu adına düzenlenen resepsiyona, Feriköy Sırpots Vartanants Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Öğer, Ruhani Meclis 2. Sekreteri ve Feriköy Kilisesi din görevlisi Peder Şirvan Mürzyan ve AK Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel katıldı.

"Onun pozitifliği, çalışkanlığı bizi Ankara'da temsil edecek bir düzeye getirdi"

Ruhani Meclis 2. Sekreteri ve Feriköy Kilisesi din görevlisi Peder Şirvan Mürzyan, Sıvacıoğlu'nun çalışkanlığını vurgulayarak, "Sevgili Sevan'la bizim yolumuz Patrik seçimlerinde kesişti. Bugün ise kendisini milletvekili adayı olarak kucaklıyoruz. Öyle ki, bir insanın yaptığı işler onun pozitifliği, onun çalışkanlığı bizi Ankara'da temsil edecek bir düzeye getirdi" dedi.

"Bu adaylıkla birlikte azınlıkları, cemaatlerimizde temsil etme sorumluluğu verilmiştir"

Milletvekili adaylığı ile birlikte azınlıkları temsil etme sorumluluğu verildiğini söyleyeren AK Parti 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Sevan Sıvacıoğlu, "2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle AK Parti 2. Bölge 9. Sıra milletvekili adaylığım bulunmaktadır. Bu adaylıkla birlikte azınlıkları, cemaatlerimizde temsil etme sorumluluğu verilmiştir. Bu benim için büyük bir gururdur. Meclis yolculuğumda cemaatimin beni desteksiz ve ilgisiz bırakmayacağından eminim. Ebetteki meclisimdeki cemaatlerimizin tüm sorunlarını, dilek isteklerini takipçisi olacağım. Okullarımızın maddi sorunları, öğretmen ve yardımcı personel problemlerimizi, eğitime destek projelerimizi, kiliselerimizin, sinagoglarımızın, din adamlarımızın ihtiyaçları çalışma alanlarımız olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza seçimlerde ve Türkiye yüzyılına desteğimizi işte tam bu vefa anlamında göstermeliyiz"

Sıvacıoğlu Konuşmasının devamında, "Ben Kurtuluşluyum. Sayın Cumhurbaşkanımızın semtinin Kasımpaşa, Beyoğlu olduğunu herkes bilir. Kendileriyle sohbetlerimizde bizleri, ailelerimizi yakından tanıdığını, Kurtuluş, Feriköy dendiğinde 'ne güzel günlerdi, ne hatıralar vardı' derken yüzündeki mutluluğa şahit olmuşumdur. Cemaatimizden yakından tanıdığı isimler ile yakın dostlukları olduğunu bilirim. Zaman destek olma vaktidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza seçimlerde ve Türkiye yüzyılına desteğimizi işte tam bu vefa anlamında göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Baş Episkopos Aram Ateşyan, Sevan Sıvacıoğlu'nun milletvekili adayı olması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız cemaatimizin değerli üyesi Dr. Sevan Sıvacıoğlu'nu milletvekilliğine, azınlığın elçisi olarak kabul etti. Biz bugün toplanmışız, sevgili dostumuzu, kardeşimizi bu cemaatimizin sevgili üyesi Dr. Sevan Sıvacıoğlu'nu makamına inşallah yolculamak için, oturtmak için ve bunun da gerçekleşeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.