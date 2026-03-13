AK Gençlik Erzurum'dan, Ramazan boyunca yoğun program

AK Gençlik Erzurum teşkilatı, Ramazan ayı boyunca kent genelinde çeşitli programlarla vatandaşlarla bir araya geliyor. Erzurum'un 20 ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında özellikle dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeye yönelik etkinlikler dikkat çekiyor.

"İftara 5 kala" programı kapsamında AK Gençlik ekipleri, iftar vaktine yetişemeyen vatandaşlara iftarlık ikram ederek yolda olanlara destek oluyor. Programlara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Dorman öncülük ederken, birçok etkinliğe AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da katılım sağlıyor.

Teşkilatın bir diğer çalışması olan "Geceye ışık tutan AK gençlik" programı kapsamında ise gece mesaisinde görev yapan sağlık çalışanları, polisler ve emekçilere sahurluk ikramları ulaştırılıyor. Neredeyse her gün sürdürülen bu programla, gece boyunca görev başında olan çalışanlara destek veriliyor.

Öte yandan Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan kıl çadırda oluşturulan "Genç Nokta" alanında da Ramazan ayı boyunca gençlere ücretsiz çay ikramı yapılıyor. Gençlerin bir araya gelerek sosyalleşebildiği bu alanda çeşitli buluşmalar ve sohbetler gerçekleştiriliyor.

AK Gençlik Erzurum'un Ramazan boyunca sürdürdüğü programların ay sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı