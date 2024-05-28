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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya Kadın, Aile, Entegrasyon ve Medya Federal Bakanı ile görüştü

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü vesilesiyle Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Kadın, Aile, Entegrasyon ve Medya Federal Bakanı Susanne Raab ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında yapılan ortak çalışmalar ele alındı ve iki ülke ilişkilerine katkılarından memnuniyet dile getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Viyana'da Avusturya Kadın, Aile, Entegrasyon ve Medya Federal Bakanı Susanne Raab ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Avusturya'nın başkent Viyana'yı ziyaret etti. Bakan Göktaş, temasları çerçevesinde Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında yapılan ortak çalışmalar ele alındı; kadın, çocuk, aile, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu, tecrübe ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla iki ülke arasında olumlu ilişkilerin de masaya yatırıldığı görüşmede, Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarının iki ülke ilişkilerine katkılarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Öte yandan Bakan Göktaş, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında Avusturya'nın Türkiye'ye yaptığı yardımlar ve dayanışması için Bakan Raab'a teşekkürlerini iletti. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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