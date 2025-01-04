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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Sarıkamış Ekspresi"ni karşıladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri için Ankara'dan Kars'a "Sarıkamış Ekspresi" ile gelen gençleri karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri için Ankara'dan Kars'a "Sarıkamış Ekspresi" ile gelen gençleri karşıladı.

Ankara'dan yaklaşık 27 saatlik yolculuğun ardından Sarıkamış Tren Garı'na ulaşan treni karşılayan Göktaş, bazı gençlere çiçek takdim etti.

Bakan Göktaş, burada yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı vesilesiyle ecdat yadigarı topraklarda bir arada olduklarını belirterek, "Bugün Türkiye'den ve yurt dışından ayrıca Bakanlığımızın çeşitli hizmet gruplarından gelen evlatlarımızı karşılamak üzere gara geldik." dedi.

"Çok gururlu ve heyecanlıyız"

Sarıkamış Ekspresi ile Kars'a birçok gencin ilk defa geldiğini dile getiren Göktaş, "Evlatlarımızın bir çoğu ilk defa Sarıkamış'a geldi, onlara hem aziz şehitlerimizin mücadelesini anlatmak hem de kahramanlıklarını aktarmak üzere böyle programlar düzenliyoruz. Çok gururlu ve heyecanlıyız, Türk askeri her şartta kahramanca mücadele etmiştir. Gençlerimizle hem bugün hem de yarın yürüyüşlerimiz olacak. Şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya geleceğiz, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ruhları şad olsun." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bu toprakta izin var" sloganıyla düzenleyeceği etkinlikler kapsamında, gençlerin yanı sıra şehit ve gazi çocuklarının yer aldığı kafileyle, "Sarıkamış Ekspresi" 3 Ocak Cuma günü 08.50'de Ankara Tren Garı'ndan hareket etmişti.

Karşılamada, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Politika
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