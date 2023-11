Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AÇEV Gaziantep Nurdağı Çocuk ve Aile Merkezi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Bankası pilot proje olarak deprem bölgesindeki illerden başlayacak" derken, Gazze'de kimsesiz kalan çocukları geçici olarak himaye etme yönünde çalışmalar yaptıklarını da açıkladı.

Bir dizi program ve açılışlara katılmak için Gaziantep'te bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ilk durağı Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Nurdağı ilçesi oldu. Bakanı Mahinur Göktaş Özdemir, Nurdağı ilçesinde AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi açılış törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

"Bakanlık olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza 106 milyon liraya yakın bir ödenek sunduk"

Asrın felaketinin ardından depremzede vatandaşların yanında olduklarını ve bakanlık olarak 106 milyon liralık destek sağladıklarını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Asrın felaketi üzerinden tam bugün 9 ay geçti. Aslında hepimizin kalbi o gün orada kaldı. İlk günden itibaren acıyı derinden hissettik. Ancak durmadan yorulmadan da bölge için çalışmaya devam ettik. Devletimiz, var gücüyle başkanımız, Cumhurbaşkanımız, bütün bakanlarımız buraları boş bırakmadı. Biz bu süre zarfında gerek sosyal yardımlarımız, gerek psikososyal desteklerimiz olmak üzere her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede Gaziantep ilimizde 364 çalışma arkadaşımız her zaman burada görev almakta. TOKİ, yıkılan ve zarar gören binaların yerine 30 binden fazla konut ve 8 bini aşkın köy evinin yapımını üstlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizler de depremden etkilenen vatandaşlarımıza 106 milyon liraya yakın bir ödenek sunduk" dedi.

"Nurdağı, depremden en çok etkilenen bölgelerimizin başında geliyor"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin büyük yıkım yaşadığını hatırlatan Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nurdağı, depremden en çok etkilenen bölgelerimizin başında geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu felaketin yüreklerde açtığı yaraları kapatmak için tüm uzman ekiplerimizle her an sahadayız, her zaman sizlerleyiz. Başta çocuklarımız olmak üzere burada yaşayan her vatandaşımızın huzurunu sağlamayı kendimize görev bildik. Sizlere daha nitelikli hizmet sunmak için sivil toplum kuruluşlarımızın desteğini hakikaten önemsiyoruz. Bu süreçte Bakanlığımız personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımızın yaklaşık 2 bin personeliyle de omuz omuza çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu güzel projeyi Nurdağlı kardeşlerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Depremden etkilen Nurdağı ilçesinde Çocuk ve Aile Merkezi'nin açılışını yapmanın sevincini yaşadıklarını da aktaran Bakan Göktaş, "Bugün de Anne Çocuk Eğitim Vakfımız AÇEV'in deprem bölgesinde gerçekleştirdiği sayısız çalışmalardan birini daha hizmete açma sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Beni ziyarete geldiğinizde çok heyecanlanmıştım. Ne olursa olsun en azından bir projeyi yerinde görün diye davet etmiştiniz. Nasip bugüneymiş. Bu güzel projeyi Nurdağlı kardeşlerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. AÇEV, 6 Şubat'tan bu yana bölgeye acil insani yardım ve psikososyal destek başta olmak üzere birçok hizmet sundu. Asrın felaketinin ardından annelerimiz ve çocuklarımız için yaptığımız her hizmette Anne Çocuk Eğitim Vakfımız AÇEV başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızı yanımızda görmek hepimize güç kattı. Devlet ve sivil toplum kuruluşları birlikte çalışınca çok daha güzel şeyler ortaya çıktığını ve el ele gönül gönüle işler yaptıkça da vatandaşlarımızın gerçek ihtiyacına da ulaştığını, gerçek ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi de görüyoruz. Nitekim bu örnekte bunun bir tanesi" ifadelerine yer verdi.

"Çocuklarımız, gençlerimiz ve anneler için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Deprem bölgesindeki çocuklar, gençler ve anneleri desteklemek için tüm imkanları seferber ettiklerini de belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "El birliğiyle yaralarımızı sararken Bakanlık olarak çocuklarımızı, gençlerimizi ve onların annelerini fiziksel ve psikososyal destekleyebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Anne ve çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve özgüveni yüksek bireyler olarak toplumumuzda yer almaları için her geçen gün hizmetlerimizi yeniliyor, faaliyetlerimizi artırıyoruz" dedi.

"Gazze'de kimsesiz kalan çocuklarımız himaye etme yönünde bir talebimiz oldu"

Gazze'de yaşanan İsrail zulmü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, "Sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinden çocuklar bizim için hassas bir nokta. Bu vesileyle yüzyılın en acı, en kanlı soykırımına maruz kalan Gazzeli çocukları da unutmuyoruz. Her zaman onların da yanında yer almaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın eşi Saygıdeğer Hanımefendi'nin öncülüğünde ve himayelerinde Gazze'de yaralanan, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ulaşma, onlara geçici barınma imkanı olarak himaye etme yönünde bir talebimiz oldu. Bu konuda da teknik ekibimiz oluştu. Filistinli mevkidaşımla beraber inşallah bu konuda da yapacağımız çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. O çocuklar da bizler için kıymetli" şeklinde konuştu.

"Aile ve Gençlik Bankası pilot proje olarak deprem bölgesindeki illerden başlayacak"

Konuşmasında Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili de müjde veren ve konunun meclise gönderildiğini, yakın zamanda da hayata geçeceğini açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sadece ülkemizin değil insanlığın geleceğini ilgilendiren konularda politikalar geliştiriyor ve bunları hayata geçirecek adımlar atıyoruz. Aile kavramına yönelik çalışmalarımızı burada da söylemek istiyorum. Çünkü deprem bölgesini ilgilendiriyor. Geçtiğimiz günlerde de bunun müjdesini verdik. Aile ve Gençlik Bankasına yönelik bir projemiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim dönemindeki vaadiydi. O projeyi hayata geçiriyoruz. Pilot proje olarak deprem bölgesindeki illerimizden başlayacağız. Nurdağlı kardeşlerimiz de, gençlerimiz de inşallah Aile ve Gençlik Bankasından ilk faydalanan gençlerden olacak. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Cumhurbaşkanımızın da büyük önem verdiği Aile ve Gençlik Bankamız Meclise gönderildi. İnşallah yakın zamanda hayata geçirip buradaki gençlerimizin faydalanmasını sağlayacağız. Böylelikle de aile kurumunu tamamen yerli imkanlarla güçlendirmiş olacağız. Gençlerimize, ailelerimize bir nevi can suyu olacak Aile ve Gençlik Bankasının inşallah Nurdağlı kardeşlerimize de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılış törenine Bakan Göktaş'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Vodafon Vakfı Başkanı Hasan Süel, AÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayşecan Özyeğin Oktay, AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ve kent protokolü katıldı. - GAZİANTEP