Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aileyi Güçlendirmek Milli Güvenlik Meselesidir

19'uncu Anadolu Buluşmaları, bu yıl da 50 farklı ilden bine yakın sivil toplum gönüllüsünün katılımıyla hayata geçiyor. Toplumsal, kültürel ve sosyal içerikli çeşitli temaların ele alındığı programın bu yılki teması 'Tüten Ocak: Ailenin Geleceği' oldu. 13-17 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programın açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Burada konuşan Göktaş, ailenin en köklü kurumlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Tarih boyunca görüyoruz ki, toplum bilincinin aile etrafında güçlü bir şekilde örüldüğü zamanlar devletimiz ve milletimiz en parlak, en kudretli dönemlerini yaşamıştır. Bu nedenle ailenin zayıflaması, evlatlarımızın geleceğini, ülkemizin istikrarını sarsan büyük bir tehdittir" diye konuştu.

"Aileyi güçlendirmek hususuna stratejik bir refleksle yaklaşmak zorundayız"

Dünya'nın büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini aktaran Göktaş, küreselleşme, kentleşme ve dijitalleşmenin hayatı kolaylaştırsa da aile içi iletişimi zayıflattığını belirtti. Göktaş, "İçinde bulunduğumuz çağda, bir yandan teknolojik ilerlemeler, dijitalleşme ve cinsiyetsizleştirme; öte yandan ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşümler aile yapısını derinden sarsıyor Bireyselliği, her şeyin önüne koyan yaşam biçimleri özellikle gençlerimiz arasında yaygınlaşıyor. Bu nedenle aileyi güçlendirmek ve aile değerlerimizi koruma hususuna stratejik bir refleksle yaklaşmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Nüfus meselesi sadece 'ailelerin çocuk sayısı' meselesi değildir"

Son yıllarda genç nüfus ve doğum oranında düşüş olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, "Doğurganlık hızında ülke tarihinin en düşük oranı olan 1,48'e kadar geriledi Bu rakam, nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,1'in çok çok altında. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ülkemizde ortanca yaşın 60'a çıkacağı öngörülüyor. Yani nüfusun yarısı 60 yaş ve üstü olacak. Bugün farklı ülkelerde benzer düşüşler nedeniyle ciddi nüfus problemleri yaşanıyor. Eğer biz, şimdiden önlem almazsak, benzer bir tabloyla yüzleşmemiz kaçınılmaz. Çünkü, nüfus meselesi sadece 'ailelerin çocuk sayısı' meselesi değildir. Ekonomik büyümeden sosyal yapıya, üretimden sağlığa kadar her şeyi etkileyen bir milli güvenlik meselesidir" ifadelerini kullandı.

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte ailenin karşı karşıya kaldığı tehditler karşısında farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Göktaş, "Amacımız sadece nüfus artışını desteklemek değil. Aynı zamanda aile kavramını her yönüyle güçlendirmek" dedi.

'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın değerli bir yol haritası olduğunu aktaran Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eylem Planıyla, ailelerin refah düzeyini yükseltmeyi, sosyal hizmet ve politikalarımızın etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan nüfusa ilişkin politikaları Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Başkanlığında bütüncül bir yaklaşımla ele aldığımız Nüfus Politikaları Kurulunu oluşturduk. Bunun yanı sıra sosyal politikalarımıza yön verecek araştırmalar yürütmesi amacıyla Aile Enstitüsünü kurduk. Ayrıca iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması noktasında da adımlar atıyoruz."

"Demografik dayanıklılığımızı güçlendirmek ve nesiller arası dayanışmayı artırmak için çalışacağız"

Bakan Göktaş, bu yolculuğa 'Ailemiz Geleceğimiz' anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 10 yıl boyunca, demografik dayanıklılığımızı güçlendirmek ve nesiller arası dayanışmayı artırmak için çalışacağız. Bugün gerçekleştirilen, Anadolu Buluşmaları da, bu çabanın kıymetli bir parçasıdır. Bu anlamda bu buluşmayı, büyük bir aile buluşması olarak gördüğümüzü bir kere daha tekrarlamak isterim. 60 ilden gelen misafirlerimiz, 8 ülkeden gelen katılımcılarımız deprem bölgesinden kardeşlerimiz, ve bütün konuklarımızla birlikte bu salonda geniş bir aile tablosu çiziyoruz. Farklı diller, farklı kültürler, farklı hayat hikayeleri var. Ama hepimizin yüreğinde aile sevgisi aynı sıcaklıkta yer alıyor."

- ANKARA