Aile Derneği, İsveç'teki LGBT etkinliklerine tepki gösterdi

ANKARA'da, Aile Derneği üyeleri, İsveç Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaparak, İsveç'te LGBT örgütlerinin 'Onur Ayı' etkinliklerine tepki gösterdi.

Büyükelçilik binası önünde toplanan dernek üyeleri ellerinde, 'aile kırmızı çizgimizdir', 'İsveç LGBT'yi fonlamaktan vazgeç', 'Sapkın akımlara dur', 'Cinsiyetsiz toplum projesine dur de' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner de gruba destek verdi.Yapılan ortak açıklamada, 23 Haziran'ın, İsveç'te 'Midsommar Bayramı' (Yaz Bayramı) olduğu belirtilerek, "İsveç kültüründe uzak ve yakın akrabaların buluştuğu, büyük aile olmanın hissedildiği, İsveçlilerin varlığını sürdürmesi açısından yeni nesillerin oluşması ve doğurganlık vesilesi olarak kabul edilen bir bayram günü. Ülkemizdeki LGBT derneklerinin ve uluslararası destekçilerinin haziran ayında sözde 'onur ayı' diyerek ailemize ve sağlıklı nesillerimize yönelik saldırı ve dayatmalarına karşı mücadelemizi göstermek ve 'Midsommar Bayramı'nı kutladıkları bu günlerde ikiyüzlülüklerini belirtmek üzere buradayız. İsveç, ülkemizdeki LGBT dernekleri ve örgütlenmelerine İsveç Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Kurumu eliyle açıkça kaynak aktarmakta, fonlamaktadır. Ülkemizde, ailemizi bozmaya dönük sapkın akımları alenen ve pervasızca destekleyen İsveç'i kınıyoruz" denildi.