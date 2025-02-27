Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama

Özel'in tarihi çağrıya ne diyeceği merak konusuydu: İzin vermeyeceğiz
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler

Öcalan'ın çağrısını YPG dinlemeyecek gibi! Elebaşının sözleri ilginç

Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti heyeti, bugün bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirdi. İmralı heyeti, görüşmenin ardından Taksim'de bir otelde basın açıklaması düzenlendi. Toplantı esnasında Sırrı Süreyya Önder'in "Mezopotamya Ajansı ne güzel bir ajanstır" sözleri sonrası devreye giren Ahmet Türk, "İşin ciddiyetini kaçırma" diyerek Önder'i uyardı.

7 kişilik DEM Parti heyeti bugün tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Ziyaretten ilk fotoğraf gelirken heyet İmralı'nın çağrısı okundu. Öcalan çağrısında, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

TÜRK'TEN ÖNDER'E UYARI: İŞİN CİDDİYETİNİ KAÇIRMA

Kamuoyunun merakla beklediği toplantı esnasında Sırrı Süreyya Önder'in "Mezopotamya Ajansı ne güzel bir ajanstır" sözleri sonrası devreye giren Ahmet Türk, "İşin ciddiyetini kaçırma" diyerek Önder'i uyardı.

Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
img

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
img

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
img

Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıRevolver:

şimdi şehitliğe gidin ve boşuna öldünüz deyin. sizi öldürenlerle anlaştık biz.

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme110
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdikduran adam:

bu defa ak partiye oy veremeyeceğim için oyum hüdapara dır

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme167
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Tüm barış ihtimallerini cıvıklığı ile bitiren birine sağlam bir uyarı olmuş.. Malum bu zat Ak parti size gelirse ne yaparsınız sorusuna kaçak çayımızı içer giderler diyip görüşmenin iptaline sebeb olmuştu

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

BUNLARA NE VAAT ETTİNİZ

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Bence bahçeli bugünde burada olmaması için hasta rolüne girdi ve hiç ses çıkartmıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Revolve ülkemizden tek bir m2 toprak gitmemiş özerklik yok ise ve pkk bu şartlarda silah bırakamışsa bu şehitlerimiz sayesindedir.. Ak parti puan kazanır korkusuyla siyasi davranmayın vatansever olun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası

Özellikle Mourinho'nun cezası öyle böyle değil
Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı

Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden yapay zeka çalıştayı
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız

Öcalan'ın çağrısı okunurken yaptılar! İYİ Parti merkezinde dev afiş
Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.