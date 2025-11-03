Haberler

Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet kurumları üzerindeki etkisine dikkat çeken Ahmet Türk, "Bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk dışında devletin bütün kurumlarında bu kadar etkin gücü olan başka bir lider olmadı" dedi. Türk, Atatürk'ten sonra ilk kez devlet içinde çözüm ve barış konusunda bu ölçüde güçlü bir siyasi konsensüs oluştuğunu ifade etti.

  • Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mustafa Kemal dışında devletin tüm kurumlarında etkin gücü olan tek lider olduğunu belirtti.
  • Ahmet Türk, çözüm sürecinin ilerlemesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle gerçekleştiğini ifade etti.
  • Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreçte kararlı bir tavır sergilediğini ve kendisini ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

DEM Partili Ahmet Türk, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktaya ilişkin Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türk, "Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçteki rolüne dikkat çekti.

"UMUDUMUZ BARIŞA, İNANCIMIZ KARDEŞLİĞE"

Toplumsal barışa olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini belirten Türk, "Kardeşliğin, barışın olacağına olan umudumuz bizi ayakta tuttu. İnanç varsa her türlü çabayı gösterir, fedakârlık yaparsınız. Geçmişi bilmeyenler ne bu fedakârlığı yapar ne de yaşananları doğru aktarabilir," ifadelerini kullandı.

"HER ÖLEN İNSAN BÜYÜK BİR KAYIPTIR"

Türk, çatışmalarda yaşanan can kayıplarına da değinerek, "Trabzon'daki annenin de Şırnak'taki annenin de acısı yüreğimizi yakıyor. Ölen herkes bizim kaybımız. Artık kırgınlıklarımızı ve öfkelerimizi barışa bağışlayalım" çağrısında bulundu.

ERDOĞAN SÜRECİ DESTEKLEDİĞİ İÇİN İLERLİYOR"

Ahmet Türk, çözüm sürecinin ilerleyişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı bu süreci desteklediği için süreç ilerliyor. Her şeyi hesaplıyor, eleştirileri bile göze alıyor. Sürecin başında daha temkinliydi ama artık açıkça destek veriyor" dedi.

Türk ayrıca, "Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan lider Erdoğan'dır. Şu anda hem iç hem dış nedenlerle çözümün zaruri olduğunu düşünen devlet içinde güçlü bir eğilim var. Güçlü bir siyasi konsensüs oluştu" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ DEVLET AKLIYLA HAREKET EDİYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında da konuşan Türk, "Devlet beyin sürece yönelik kararlı bir tavrı var. Çok saygı duyduğum bir lider. Bu süreçte dimdik duran ve sürece sahip çıkan bir insan. Bu bir devlet aklıdır. Yakında kendisini ziyaret etmeyi düşünüyorum" dedi.

