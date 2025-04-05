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Ahmet Necdet Sezer'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Ahmet Necdet Sezer'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
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39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde görüntülenen 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in son halini görenler "Zaman onu teğet geçiyor", "Hiç yaşlanmıyor", "Gençlere taş çıkartır" demekten kendini alamadı.

Bir döneme damga vuran siyasetçilerin başında gelen 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, önceki akşam 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde görüntülendi.

"ZAMAN ONU TEĞET GEÇİYOR"

Mütevazi hayatı ile tanınan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Ahmet Necdet Sezer'in dinç halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sezer'le ilgili sosyal medyada "Zaman onu teğet geçiyor", "Hiç yaşlanmıyor", "Gençlere taş çıkartır" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali;

Ahmet Necdet Sezer'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Ahmet Necdet Sezer'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

MAAŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 'Cumhurbaşkanı emeklisi' aylığı yeni zamla 99 bin 218 lira olmuştu. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aynı zamanda Başbakan emeklisi olduğu için, 141 bin 397 lirayla daha yüksek olan Başbakan emeklisi aylığını alıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Ülkeye faydalı bir eserini sorsam bilen olmaz ama 2001 krizinin ve ülkeye zararı en fazla olan kişisi desem acaba kaç kişi haklısın der

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Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıKemal Gocer:

Bu şahıs Cumhurbaşkanlığı döneminde kırmızı ışıkta duran ve bunun güzellemesi yapılan ve ülkeyi krize sokan değilmi bence o para bile onaçok.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Adam gibi adam namuslu adam xalsa cirpsa,suslu reklamini yapsa iyi derlerdi akp gibi asrin soygunuju talanini yapsa sonrada iki rekat nama, kilsa dini torenlere katilsa hirsizligi asla on plana cikmazdi once kafani temizleyeceksin ozamanko cumhurbaskani kimdi basbakani kimdi ekonomi neden o haldeydi arastiran yok o zamanki cumhurbaskanoni simdiki ile kiyaslamak tam bir ahlaksizliktir ozaman ki cumhurbaskani simdiki gibi siyaset yapip ekonomi yonermoyordu ahlaksizlar

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

ülkeye hiç bir faydası olmayan aksine zararı olan biri yaşlanmasa ne olur

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Haber Yorumlarıysms5ypdyd:

cumhurbaşkanlığı döneminde zamanın durduğu ülkeye hiç bir katkısı olmadan 5 yıl geçiren bir adam niye ihtiyarlasınki meseleleri dert eden insan ihtiyarlar reisim Allah uzun ömür versin

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Haber YorumlarıHalil null:

2001 de ecevit,e kitap fırlatarak ülkeyi krize sokmuştu

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Haber YorumlarıMengele:

Nerdeeeeen nereye sayin sezer yaslanmis acab 10 sene sonra Erdogan nasil görünecek maasi beni ilgilendirmez bahceliyi gördük moruklasmis

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Haber YorumlarıHalit:

Yav su yorumlara bak yav ülkeyi krize sokan adammıs. Bu adam ülkeyi krize soktuysa?? Suan ülke 23 yıldır krizde bunu göremeyecek kadar .........

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Haber YorumlarıTheC:

Eski Türkiye'nin son dinazoru...

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Herşey yolunda giden bir Ekonomide değil Anayasa Kitabını masaya atmak Çankayaya bomba atsan bişey olmaz. Ekonomiyi o gün o hale getirenlere bu süreci başlatan başta Özala ve diğerlerine tek laf yok ama bu dürüst adama vede Ecevite verin veriştirin insan biraz dürüst ve omurgalı olur ...

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