Şanlıurfa eski Belediye Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili adayı Ahmet Eşref Fakıbaba Osmaniye'de, Şanlıurfalı kanaat önderleriyle bir araya geldi. Fakıbaba, "Depremde Urfa'da 180 civarında kaybımız oldu. Beş bina yıkılmıştı. Yani şunu gördüm arkadaş organizasyon yok, plan yok. Böyle bir durum olduğu zaman yok. İnşallah, inşallah 15 Mayıs'tan sonra düzelteceğinize ben şahsen inanıyorum" dedi.

Şanlıurfa eski Belediye Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili adayı Ahmet Eşref Fakıbaba Osmaniye'ye geldi. Fakıbaba, "Ben sizinle sohbet etmeye geldim. Siyaset falan filan yapmıyorum arkadaşlar. Uygun olmaz. Adam kayırma olmaz. Adalet vardır, samimiyet vardır, dürüstlük vardır. Yani benim mal varlığım, hekimliğimle neyse şu anda onun yarısıdır Bakanlık yaptım, Belediye Başkanlığı yaptım. Üç dönem milletvekilliği yaptım. Allah'a çok şükür alnımız ak yüzümüz ak. Onun için Allah'a ve herkese hesap verecek durumdayız. İnşallah bunu 15 Mayıs'ta sizlerin helal oylarıyla ben şuna emin olun ki başkanıma da, milletvekili, vekil aday arkadaşlarıma da yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"BEN SİYASETÇİ DEĞİL HİZMETKARIM"

Ahmet Eşref Fakıbaba şunları söyledi:

"Bugün buraya bir siyasetçi olarak gelmedim. Vallahi özlemişim hepinizi. Çok samimi olarak söylüyorum. Bir kardeşiniz olarak, bir yakın akrabanız olarak söylüyorum. Urfa'nın kokusunu siz benden alıyorsunuz. Ben de sizden alıyorum. Açık ve net. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bir defa bu organizasyonda emeği olan başta Sayın Urfalılar Dernek Başkanıma, muhtar arkadaşlarıma, bizim teşkilatımıza, il başkanımıza, STK teşkilatlarının başkanlarına, muhtar arkadaşlarıma hanımefendilere, beyefendilere, Osmaniyeli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Allah biliyor ben hizmet adamıyım kardeşim. Ben hizmetkarım. Bu halkın hizmetkarıyım. 71 yaşındayım. Allah'a çok şükür. Burada hemşehrilerimin tamamının yakını beni tanır. SSK hastanesinden tanır. Sabahın erken saatinden gecenin 12'lerine kadar hastamla beraber olduk. 'Şu parayı göndereceğiz, şu paketi veriyoruz, şu gömleği al'. Bakanlar kahvelerde gezerken halk ne dedi, dedi Fakıbaba olacak, Fakıbaba Fakıbaba olacak dedim. Onun için ben şu andaki bu havayı çok iyi kokluyorum arkadaşım. İşi alacaktıysan bir sene önce niye almadın kardeşim ya işe aldığının maaşını sen kendi babanın cebinden mi ödüyorsun ya değil mi? Yardım paketi gönderecektin. ya bu depremde ilk geldiğim yer arkadaşlar Osmaniye. Niye Osmaniye biliyor musunuz iki vekil arkadaşımla beni sayın Genel Başkanım görevlendirdi, burada bulundum. Buradan sonra Urfa'ya gideceksiniz dedi. Neyse uzatmak istemiyorum. Oradan Urfa'ya gittik. Burada tabii bir yıl içerisinde başta şehitlerimizi Allah mekanlarını cennet etsin. Kaybettiğimiz canlara oradan Urfa'ya gittik. Urfa yine çok şükür burada binin üzerinde vatandaşımız canını kaybetti. Urfa'da 180 civarında kaybımız oldu. Beş bina yıkılmıştı. Yani şunu gördüm arkadaş organizasyon yok, plan yok. Böyle bir durum olduğu zaman yok. İnşallah, inşallah 15 Mayıs'tan sonra düzelteceğinize ben şahsen inanıyorum.

"SİYASET YAPMIYORUM, SOHBET ETMEYE GELDİM"

Ben sizinle sohbet etmeye geldim. Siyaset falan filan yapmıyorum arkadaşlar. Uygun olmaz. Adam kayırma olmaz. Adalet vardır, samimiyet vardır, dürüstlük vardır. Yani benim mal varlığım, hekimliğimle neyse şu anda onun yarısıdır Bakanlık yaptım, Belediye Başkanlığı yaptım. Üç dönem milletvekilliği yaptım. Allah'a çok şükür alnımız ak yüzümüz ak. Onun için Allah'a ve herkese hesap verecek durumdayız. İnşallah bunu 15 Mayıs'ta sizlerin helal oylarıyla ben şuna emin olun başkanıma da milletvekili, vekil aday arkadaşlarıma da yürekten inanıyorum. Bu arkadaşlarıma şunu söyledim. Sayın başkana da Nusret Başkan'ın önünde söyledim. Dedim ki ben bu arkadaşlara kefilim. Bakın siyaset yapmıyorum. Benim hemşehrilerimin eğer haklı bir nedenini yerine getirmediğiniz takdirde vallahi şimdi nasıl geldiysem gelmezsem namerdim dedim. Namerdim çünkü ben sizin için varım arkadaşım."