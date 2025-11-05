Ahmet Davutoğlu'ndan Siyasi İddialara Cevap

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ben ne şu anda söz konusu olabilecek bir makamın ne de 2 ya da 3 sene sonra yapılacak bir seçimdeki adaylığın peşindeyim. Ne kimseden bir talebim ne de dünyevi bir beklentim var" dedi.

Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, son günlerde hakkında manipülasyonlar yayıldığını belirterek, "Benim konuşmalarımdan cımbızla alıntılar yaparak, algı operasyonlarına hazırlanan trol çeteleri de benim tekrar beytülmale sahip çıkarak canlarına ot tıkayacağımdan korkan çıkar çevreleri de intikam ve rövanşizm peşinde koşan 28 Şubatçı siyasi çevreler de kendi utanmazlıklarını örtmek için bize saldıran genel başkan kisveli siyasi cambazlar da bir boşlukta cumhurbaşkanlığı adaylığında öne çıkabilmek için her tür oportünizme hazır muhterisler de hepinize sesleniyorum; kulaklarınızı iyi açın ve beni dinleyin. Günlerdir bıkmadan, usanmadan manipülasyonlarla saldırıyorsunuz. Benim sizden önemli bir farkım var. Ben sizin her tür ilkesizliği yaparak ulaşmaya çalıştığınız makamlara alnımın akı ile ulaştım. Rabb'im bana izzetle girdiğim her yerden izzetle çıkmayı nasip etti. Sizin hülyasıyla yanıp tutuştuğunuz ünvanlar ve makamlar benim için yaşandı ve geride kaldı. İktidar çevreleri Sayın Erdoğan'dan sonra postun kime kalacağının ve kendilerine ne olacağının peşinde. Muhalefet çevreleri ise önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanlığı adaylığında bir adım önde olmanın telaşı içinde. En son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim; ben ne şu anda söz konusu olabilecek bir makamın ne de 2 ya da 3 sene sonra yapılacak bir seçimdeki adaylığın peşindeyim. Ne kimseden bir talebim ne de dünyevi bir beklentim var" dedi.

'TÜRK SİYASETİ BÖYLE AYMAZLIK GÖRMEDİ'

Davutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da kendisine saldırdığını belirterek, "Kendisi MHP'den 2 kez, İYİ Parti'den 1 kez ihraç edilen bu zat bizim Cumhurbaşkanının davetine icabet etmemiz dolayısıyla bize dönüp, 'Sizde hiç utanma yok mu?' diyerek, siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Esas utanması gereken biri varsa o da kendi ifadesiyle yabancı istihbarat birimlerinden brifing aldığını itiraf eden kendisidir. Türk siyaseti böyle bir utanmazlık, böyle bir aymazlık görmedi. Şu ana kadar hiçbir siyasetçi böyle bir cürüm işlemedi. Ayrıca onun, 'Brifing aldım' dediği 28 Şubat döneminde brifingin ne anlama geldiğini herkes bilir. Aynı dönemde 28 Şubatçılar İsrail'de brifing alır, sonra gelir burada yargı ve üniversite mensuplarına brifing verirlerdi. Ey brifingci provokatör; seni ciddiye aldığımı sanma, ben sadece senin akıtmakta olduğun bölücü zehir konusunda milletimi ve gençliği uyarma görevini yerine getiriyorum" diye konuştu.