Ahmet Davutoğlu: 'Dinimizi, diyanetimizi asla kullanmaya kalkmasınlar'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'da yurttaşlara seslenirken 'Dinimizi, diyanetimizi asla kullanmaya kalkmasınlar. Yalan söyleyerek, 'Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılacak diyerek' iftira atıyorlar. Buradan sesleniyoruz; 13. Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu ile din ve vicdan özgürlüğü teminat altına alınacak. Hiç kimse inancından, düşüncesinden dolayı asla mahkum edilemeyecek' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'da yurttaşlara seslenirken "Dinimizi, diyanetimizi asla kullanmaya kalkmasınlar. Yalan söyleyerek, 'Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılacak diyerek' iftira atıyorlar. Buradan sesleniyoruz; 13. Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu ile din ve vicdan özgürlüğü teminat altına alınacak. Hiç kimse inancından, düşüncesinden dolayı asla mahkum edilemeyecek" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Bursa'da miting düzenledi. Davutoğlu, mitingde şunları söyledi:

"DEVLET, BİZİM İÇİN ULU SULTAN OSMAN GAZİ HAN'DAN EMANETTİR"

"14 Mayıs günü seçimi kaybedeceğini gören iktidar; milli, manevi değerlerimizi de istismar ederek bizi tehdit ediyor… Bir cihan devletinin kurulduğu Bursa'dan hitap ediyorum. Bugün iktidarda bulunanlar, bize dönüp şunu diyorlar; 'Devlet bizim mülkümüz'. Erdoğan, Bahçeli, bize parmak sallıyor. 'Devlet bizim mülkümüz, devlet tehdit altında' vesaire. Biz de onlara diyoruz ki devlet, bizim için ulu sultan Osman Gazi Han'dan emanettir. Kimseye çiğnetmeyiz, kimseye böldürmeyiz.

"BİZ SİZDENİZ, SİZ BİZDENSİNİZ"

Birisi çıkmış, eski başbakan, gaspla başbakan olan biri, dönüp bize diyor ki '14 Mayıs günü yabancı istilacılara bu memleketi terk etmeyeceğiz'. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu kadar devlet görevinden sonra… Bendeniz, başbakanlık yaptım. Allah aşkına, Bursalılar soruyorum; bizde yabancı bir göz görüyor musunuz? Biz sizdeniz, siz bizdensiniz.

"BİNALI YILDIRIM'A SORUYORUM BU MEYDANDAN; SENİN YABANCI BANKALARDAKİ HESAPLARIN NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK"

O Binalı Yıldırım'a soruyorum bu meydandan; senin yabancı bankalardaki hesapların ne zaman Türkiye'ye gelecek? Millilik, her bir kuruşu ülkenin emrine vermekle olur. Diyorlar ki güya teröristler bize destek veriyormuş. Hatta bize 'terörist' demeye kalkıyorlar. Bre vicdansız, insafsızlar; siz bizim herhangi bir terör örgütüyle irtibatımızı biliyorsanız çıkarın, hakkımızda soruşturma açın. Ama biz, sizin terör örgütleriyle irtibatınızı biliyoruz. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı kim televizyonlara çıkardıysa terörle iş birliği yapan odur. Yabancı bir devlet başkanından 'aptal olma' mektubu alanlar gidecek, Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurunu yaşatanlar gelecek.

"KUR KORUMALI MEVDUATLA FAİZCİLERE BİR YILDA 250 MİLYAR AKTARDILAR"

Dinimizi, diyanetimizi asla kullanmaya kalkmasınlar. Yalan söyleyerek, 'Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılacak' diyerek iftira atıyorlar. Buradan sesleniyoruz; 13. Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu ile din ve vicdan özgürlüğü teminat altına alınacak. Hiç kimse inancından, düşüncesinden dolayı asla mahkum edilemeyecek. Gerçek din ve vicdan özgürlüğünü getirmeye var mısınız? Bir tarafta ayın sonunu getiremeyen işçi, memur; toprağına gübre atamayan çiftçi, kredisini ödeyemeyen esnaf, emekli ızdırap çekecek… Kur Korumalı Mevduat adı altında faizcilere bir yılda 250 milyar Türk lirası aktardılar. Önce lüksü, şatafatı, her türlü israfı kaldıracağız. Sonra yolsuzluklara son vereceğiz. Hazine'yi kendi mülkü gibi kullananlara 'durun' diyeceğiz. Türkiye'nin kaynaklarını 3-5 müteahhide peşkeş çekenlere 'durun' diyeceğiz.

"SAYIN BAHÇELİ; HİZMET ETTİĞİN ERDOĞAN'IN YOLSUZ DÜZENİNDEN KORKMAYIZ"

Her yeri geziyoruz. Size bir müjdem var. 14 Mayıs günü bunlar mutlaka gidecek. Gittiklerini anladıkları için bizi tehdit ediyorlar. Sayın Bahçeli; Bursalı Sinan Ateş'in hesabını ver. Sen vermezsen, Allah şahit olsun, biz o hesabı mutlaka soracağız. Dönmüş bizlere, ateş çemberinden kaç kez geçmiş bizlere mermi gösteriyor Bahçeli. Sayın Bahçeli ne senin öfkenden korkarız ne merminden korkarız ne de hizmet ettiğin Erdoğan'ın yolsuz düzeninden korkarız. Değiştireceğiz, değiştireceğiz, değiştireceğiz."