Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

Uzun süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Balıkesir Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Akın, "Partimdeyim, CHP'deyim. saat 14:00'te belediye meclis toplantısının açılışında konuşmamı dinlemenizi tavsiye ediyorum" dedi.

"YAZILANLARA GERÇEKTEN İNANAMIYORUM"

Ahmet Akın, daha önce de açıklama yaptığını belirterek CHP'de üç dönem milletvekilliği ve parti yöneticiliği yaptığını hatırlattı. Akın, "Yazılanlara gerçekten inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

SAAT VERİP ÇAĞRIDA BULUNDU

Halk TV'ye yaptığı açıklamada Balıkesir'de 78 yıl sonra yerel seçimi kazandıklarını vurgulayan Akın, "Ben defalarca açıklama yaptım. CHP'de üç dönem vekillik yaptım. Altı yıl genel başkan yardımcılığını yaptım. 78 yıl sonra büyükşehir belediyesini kazandık. Elbette ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yazılanlara gerçekten inanamıyorum. Saat 14.00'te meclis toplantımız var. Orada açıklama yapacağım. İzlemenizi tavsiye ederim" diye konuştu.

İDDİA 9 OCAK'TA GÜNDEME GELMİŞTİ

AK Parti eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 9 Ocak'ta Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçtiğini öne sürerek sosyal medya üzerinden "Aramıza hoş geldiniz" paylaşımı yapmıştı. Ahmet Akın ise Umre'de olduğunu belirterek iddiayı yalanlamıştı.

ILICALI'DAN "TELEFONDA GÖRÜŞTÜM" AÇIKLAMASI

Bu açıklamaya karşın eski AKP Milletvekili Mustafa Ilıcalı, katıldığı bir TV programında Ahmet Akın ile telefonda görüştüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını ilettiğini belirtmişti.