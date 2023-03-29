Ağıralioğlu istifası sonrası sessizliğini bozdu: Partime yük olmaya başlamıştım

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, dün akşam partisinden istifa etti. Bugün basın toplantısı düzenleyen İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Partime yük olmaya başlamıştım" dedi.

İYİ Parti'ye altılı masada pusu kurulduğunu dile getiren ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itirazlarıyla gündem olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Son olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini ifade eden Ağıralioğlu, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim." ifadelerine yer verdi.

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