AFAD Başkanı Yunus Sezer, Edirne Valisi olarak atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ile yeni vali ataması yapılırken, AFAD Başkanı Yunus Sezer de Edirne Valisi olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

AFAD BAŞKANI SEZER, EDİRNE VALİSİ OLDU

Yayımlanan kararnameyle birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Edirne Valisi olarak görevlendirildi.

YUNUS SEZER KİMDİR?

10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum/İspir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

2021 YILINDA AFAD'IN BAŞINA GEÇMİŞTİ

Sezer daha sonra sırasıyla; (Edirne) Lalapaşa Kaymakam Vekili, (İzmir) Beydağ Kaymakam Vekili, İngiltere'de yurtdışı stajı, (Giresun) Alucra Kaymakamı, (Sivas) Altınyayla Kaymakamı, Siirt Vali Yardımcısı, (Diyarbakır) Silvan Kaymakamı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Bakan Danışmanı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Kırıkkale Valisi, görevlerinde bulundu. 11 Eylül 2021 tarih ve 2021/454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atandı. Edirne Valisi Vali Yunus Sezer, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.