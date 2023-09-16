Adnan Menderes ve Arkadaşları Nazilli'de Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşları, vefatının 62. yılında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda anıldı. Anma etkinliği, Nazilli Adnan Menderes Parkı'nda başlayıp Koçarlı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ziyaretiyle devam etti. Başkan Özcan, müzede düzenlenen anma etkinliğiyle Menderes'in aziz hatırasını yaşatmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu Başbakanı Merhum Adnan Menderes ve arkadaşları vefatının 62. yılında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğini yaptığı programda anıldı.

1950-60 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı görevinde bulunan ayrıca aynı tarihlerde kurucuları arasında yer aldığı Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığı'nı yürüten ve 27 Mayıs askeri darbesinin ardından 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen Adnan Menderes vefatının sene-i devriyesinde Nazilli'de ve hayatının anlatıldığı Aydın Koçarlı'daki müzesinde anıldı.

Nazilli Adnan Menderes Parkı'nda bulunan büste çiçek bırakılması ile başlayan anma programı, Koçarlı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ziyareti ile devam etti.

Demokrasi Müzesi'nde anma etkinliği düzenlendi

Beraberinde siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, basın mensupları ve vatandaşlar ile müzeyi gezen Başkan Özcan, müze yetkililerinin dile getirdiği merhum Menderes'in ölüm yıldönümünde müzede ilk kez anma etkinliği düzenlendiğini kaydederek, demokrasi şehidinin aziz hatırasını yaşatmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Aydınlıların unuttuğu ancak Nazilli Belediye Başkanının anlamlı davranışı basın mensupları arasında takdirle karşılandı.

"Menderes'in ruhu muazzez, ona bu ızdırapları yaşatanların ruhları ise muazzep olsun"

Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu bir kez daha yad eden Başkan Özcan; "Demokrasi mücadelesinin mimarlarından, dokuzuncu Başbakanımız Sayın Adnan Menderes'in idam edilişinin sene-i devriyesinde düzenlenmiş olduğumuz etkinlikler çerçevesinde böylesine güzel bir müzeyi hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin bilgilendirilmesi noktasında fevkalade güzel bir eser olmuş. Hem Sayın Başvekilin memleket için yaptığı hizmetleri bir kez daha görmüş olduk hem de yaşadığı ızdıraplara burada hazırlanan görsellerle şahit olduk. Memlekete hizmet etmek mühim bir meseledir. Memleket meseleleri ehemmiyetli meseleler olup, bir-iki kişinin yapabileceği işler değildir. Hep birlikte burada Demokrat Parti'nin memleketi nereden alıp nereye getirdiğini gördük. Sayın Başvekilin ruhu muazzez olsun. Ona bu ızdırapları yaşatanların ruhları ise muazzep olsun" dedi.

Anma programı Nazilli Belediye Meydanı'nda 10 bin kişilik tavuklu pilav hayrı ile sona erdi - AYDIN