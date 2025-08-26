Adem Korkmaz, Tarih Okumak İhtiyacını Duyduğunu Açıkladı

'TARİH OKUMAK İHTİYACINI DUYDUM'

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek, iki dönem rektörlüğünü yaptığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne 1'incilikle yerleşen AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, DHA muhabirine konuştu. Eğitimin yaşı olmadığını vurgulayan Korkmaz, "Daha önce İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştum. Rektörlük yaparken İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan da mezun oldum, örgün eğitimden. Rektörlük görevim bitip siyasete geçtikten sonra da aktif olarak toplumsal düzlemde çalışmalar yürütüyoruz, klasik siyasetçilik yapmanın ötesinde siyasal analizler de yapıyoruz. Esasında siyaset yaptığım dönemde eskiden ilgim olmakla birlikte ülkemizde ve dünyada yaşanan olaylara başka bir gözle bakmak ve baktığınızda gördüğünüz şeylerin geçmişte defalarca yaşandığını hayretle görüyorsunuz. Bugün ülkemizde yaşanan ister politik ister ekonomik ne derseniz deyin insana dair şeylerde tarihsel olaylar defalarca yaşanmış. O zaman geçmişe bakmak geleceği görmenin birinci kuralı. Bu bağlamda tarih bize büyük bir imkan ve malzeme sunuyor. Bunun için tarih okumak ihtiyacını duydum. Burada da en iyi okuyabileceğim yerler, yaptığım görev sebebiyle burası memleketimiz, seçim bölgemiz. Ankara'da bir üniversite vardı. İkisi arasında tercih yaptım ve buradaki bölüme 1'inci olarak yerleştik" dedi.

Tarih bölümünde doktora yapmayı düşündüğünü aktaran Adem Korkmaz, lise yıllarında da tarih eğitimi düşündüğünü söyledi. Korkmaz, "Disiplinler arası bir doktora yapabilirdim ama doktora çok güçlü altyapınız olmadan yapılacak bir şey değil. Onun için lisans temel eğitimi almanız gerekiyor. Bir tarihçinin en az 2 dili iyi biliyor olması lazım. Niyetim bir doktora yapmak" diye konuştu.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,