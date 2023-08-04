Aday olup olmayacağı merak konusu olan İmamoğlu, İstanbul için meydan okudu

Yerel seçimde yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Seçim sonrası değişim mesajı vererek CHP genel başkanlığına göz kırpan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olmuştu. İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada, "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki de seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Çatalca'da, çiftçilere ücretsiz verilecek yaklaşık 10 milyon kışlık sebze fidesi dağıtım töreni gerçekleşti. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere dair mesaj verdi.

Seçim çalışmalarıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Biz desteklemeye devam edeceğiz. Doğru işler yapmaya devam edeceğiz. Yapılmayan işleri başlatmaya ve insanlarımızın ihmal edilen ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

İmamoğlu, İstanbul'u kazanmaya kararlı olduklarını yineleyerek, "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki de seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz" dedi.

"HATALARIMIZ OLABİLİR"

İmamoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu iyi niyet temelli, bu ahlak temelli, bu şeffaflığı, bu katılımcılığı biz yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaptıkça da eksiğimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz. Ama o yanlışlarımızı da gidereceğiz. Halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz.

"UMUTLA AYAĞA KALKIN"

Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın. Buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız. Ve milletin hizmet alması için bu millete ait milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz, bunu herkes bilsin."