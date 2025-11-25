Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, ilerleyen günlerde Meclis Başkanlığına sunulması planlanan 11. Yargı Paketi'yle, suç örgütleri, çocukları suça sürükleyen ve suçta çocukları araç olarak kullananlarla ilgili yaptırımların artırılacağını bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesine yönelik görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, kadına yönelik şiddetin arttığını, bu konuda "cezasızlık" uygulandığını söyledi.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un tam anlamıyla uygulanmadığını savunan Kaya, kadına yönelik şiddette yaptırımların caydırıcı olmadığını öne sürdü.

Kaya, tedbir taleplerinin keyfi gerekçelerle reddedildiğini iddia ederek, şiddetle mücadelenin şeffaflıkla yürütülmesini istedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, 3 Mayıs 2025'te babası MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyarete gittiğinde saldırıya uğradığını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasında "Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir" dediğini anımsatarak, "Bu kadına şiddet değil mi? Beni bir kere bile aramadınız." ifadelerini kullandı.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, adliyelerin şartlarının iyileştirilmesine, adalet personelinin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik adımların kıymetli olduğunu vurguladı.

Adaletin önemli bir değer olduğunu, bu alanda bugüne kadar önemli adımlar atıldığını aktaran Osmanağaoğlu, Türk ve Türkiye Yüzyılının temel direklerinden birisinin adalet olduğunun altını çizdi.

Osmanağaoğlu, bilişim suçlarının çeşitlendiğini, özel hukuk alanında yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını kaydetti.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, karar süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Çocuk adalet sistemindeki her dosyaya vaka olarak bakılamayacağına dikkati çeken Taytak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızı siber zorbalıktan, istismardan ve suça sürüklenmekten korumak zorundayız. Çocukları suçta kullanan yetişkinlere yönelik cezaların ağırlaştırılması ve uygulanması şarttır. Çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesine yönelik iradeyi son derece değerli buluyoruz. Her suç sadece mağdurları değil, toplumları da etkiler. Mağdurlar bazen şikayet haklarını kullanmakta tereddüt etmektedir. Mağdurların şikayet hakkının güvenle kullanması sağlanmalıdır."

"İnfaz ve koruma memurlarının iki eli yakanızda"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, infaz ve koruma memurlarının sorunlarını dile getirdi.

İnfaz ve koruma memurlarının iktidardan memnun olmadığını ileri süren Ağbaba, "İnfaz ve koruma memurlarının güvenlik sınıfına alınması lazım. Bunların hakkı verilmiyor. Geçmişte sadece elbiseleri değişti. Bir adım atın. İnfaz ve koruma memurlarının iki eli sizin iki yakanızda." diye konuştu.

Tutuklu ve hükümlülerin spor, etkinlik ve sohbet haklarının olmadığını ifade eden Ağbaba, siyasi tutukluların bu haklarının elinden alınmaması gerektiğini belirtti.

Ağbaba, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edildiğini hatırlatarak, "İnsanlar suç işlediyse yargılansın. Yargılanmasın demiyoruz. Rüşvet alan varsa yargılansın ama 'tutuksuz yargılama' diye bir şey var. Ankara'da yargı ayrı işliyor, İstanbul'da bir Cumhuriyet oluşmuş, yargı İstanbul Cumhuriyeti'nde ayrı işliyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, adaletin, insanı merkeze aldığını belirtti.

Partilerinin, herkesi aynı samimiyetle kucakladığını vurgulayan Erkan, tüm vatandaşların hakkının korunmasını ilke edindiklerini dile getirdi.

Erkan, iktidarları döneminde adaletsiz uygulamalara ve bin yıl sürmesi arzulanan askeri vesayete son verildiğini kaydetti.

Adalet idealiyle aydınlık geleceği inşa etmek istediklerinin altını çizen Erkan, refah ve huzurun hakim olması için çalıştıklarını söyledi.

Dezavantajlı grupların desteklendiğini anlatan Erkan, hak arama yollarının açık tutulduğunu ifade etti.

Hukuk ve yargı sisteminde önemli reformların hayata geçirildiğini belirten Necmettin Erkan, "Zamanın gerisinde kalan, ihtiyaçları karşılamayan mevzuat hükümlerini gözden geçirdik, pek çok kanunu yeniledik. Sisteme yeni kurumlar kazandırdık. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunu açtık." dedi.

"Yeni bir Anayasanın ortak akılla hazırlanması gerekmektedir"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Adalet Bakanlığı bütçesinin, Türkiye'nin hukuk devleti idealini doğrudan şekillendirdiğini ifade etti.

Yargıda şeffaflık, hesap verebilirlik, insan hakları ve yargı bağımsızlığı temelinde kapsamlı reform süreçlerinin yürütüldüğünü aktaran Yüksel, reformların, Türkiye'nin demokratik standartlarını yükselten köklü bir dönüşümü yansıttığını vurguladı.

Yüksel, son 23 yılda yapısal reformların hayata geçirildiğini, darbe dönemlerinden kalan düzenlemelerin temizlendiğini, askeri yargının kaldırıldığını ve yargı birliğinin tesis edildiğini anlattı.

Bugüne kadar hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgelerindeki hedeflerin hiçbirinin boş bir söylem olmadığının altını çizen Yüksel, bu belgeler kapsamında son olarak 10. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını hatırlattı.

Yüksel, 11. Yargı Paketi'nin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"11. Yargı Paketi, suç örgütleriyle mücadele, kamu güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması bakımından yeni tedbirler içermektedir. Bu paketle, suç örgütlerine, özellikle çocukları suça sürükleyen, suçta çocukları araç olarak kullananlarla ilgili yaptırımlar artırılacaktır. Düğün ve benzeri etkinliklerde ateş açılmasına yönelik cezalar yükseltilecek, trafikte yol kesme eylemi müstakil suç olarak düzenlenerek ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Dolandırıcılık ve bilişim suçlarıyla ilgili düzenlemeler yapılacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda adaletin yüzyılı olacağına inanıyoruz. Bu dönemin, Türkiye Yüzyılı'na yakışır sivil ve çağdaş bir Anayasa ile taçlanması büyük önem taşımaktadır. Mevcut Anayasa günümüzün toplumsal ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Hakları, özgürlükleri ve bu toprakların kardeşlik hukukunu güçlendirecek yeni bir Anayasanın ise en geniş toplumsal mutabakatla, ortak akılla hazırlanması gerekmektedir."

Cumhur İttifakı olarak insan onurunu merkeze alan, özgürlükleri genişleten ve kurumsal istikrarı pekiştiren bir anayasa hedefinde samimi ve kararlı olduklarını ifade eden Yüksel, sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınanları milletin asla affetmeyeceğini dile getirdi.

Cüneyt Yüksel, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının, hukuk devletinin temeli olduğuna işaret ederek, bazı çevrelerin yürüyen soruşturmalar ve davalar üzerinden yargı mensuplarını haksız ithamlarla hedef almasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarının yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını vurgulayan Yüksel, acı ve gözyaşıyla dolu dönemin kapanacağını, toplumsal bütünlüğün pekişeceğini, refah ve kalkınma hedeflerine daha hızlı ulaşılacağını belirtti.

Komisyonda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlıyor.