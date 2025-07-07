DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek

DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşen DEM Parti heyeti temaslarına devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetini yarın saat 13.30'da kabul edecek.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma aşamasının cuma gününe kadar başlaması beklenirken, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti ikinci kez kabul etti. Zirvenin ardından DEM Parti'nin sıradaki adresi belli oldu.,

BAKAN TUNÇ, DEM PARTİ HEYETİNİ KABUL EDECEK

DEM Parti heyeti yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek. Bakan Tunç, DEM Parti heyetini saat 13.30'da kabul edecek.

DEM PARTİ HEYETİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme saat 15.00'da başladı ve yaklaşık bir saat sürdü. Kabulde "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alındı.

DEM Parti'nin İmralı heyeti en son 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmede, merhum Sırrı Süreyya Önder de yer almıştı. Önder'in yerine heyet üyeliğine getirilen Mithat Sancar, ilk kez Erdoğan'la yapılan görüşmede yer aldı.

DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek

Görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldı.

DEM HEYETİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından DEM Parti'den ilk açıklama geldi: "DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı."

DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek

BULDAN: TARİHİ BİR GÖRÜŞME

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Erdoğan ile görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikle Sırrı Başkan'ımızı bir kez daha analım. Büyük emekleri vardı. İlk görüşmeye kendisi katılmıştı. Bu, ikinci görüşme. Tarihi bir görüşme bizim açımızdan çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var" dedi.

DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek

Heyet Üyesi ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da "Bu görüşme önemli gerçekten. Biraz önce Eş Genel Başkanlarımızla da istişare ettik. Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri, sonrasının gereklilikleri konusunu bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve heyetiyle istişare edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HEYET DÜN İMRALI'YA GİTMİŞTİ

Öte yandan; DEM Parti heyeti dün de İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmişti. Heyet döndükten sonra yaptığı açıklamada Öcalan'ın bugün gerçekleştirilecek görüşmeye atfettiği öneme dair şu ifadelere yer vermişti:

"Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Ozen:

Yorumumun bu haber ile ilgi olmadığı için okuyuculardan özür diliyorum. Bolu kartal otel yangını ile ilgili Av. Yüksel beyin haberine yorumları neden kaldırıp yoruma kapattınız. İki çift laf edecektik, neden korktunuz, ya da neden çekindiz ki? Muhtemelen haberi de kısa bir süre sonra kaldırırsınız diye tahmin ediyorum. Çünkü bir yerlere değiyor ucu !

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

CHP'nin Özgür özel'in ve belediyelerin bu kadar uydurma ve inandırıcı olmayan haberlerle içeri atılıp susturulurken sizin böyle saçma görüşmeler yapmanız hiç Güzel durmuyor elbette ki bazıları b projesi için uğraşıyor siz bari buna ön ayak olmayın

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Haber YorumlarıŞevki Sünger:

büyük AŞK

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yazik valla yazik... Vatan evlatlari feda edildi, simdi bu herifler saraylarda agirlaniyor...

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Haber YorumlarıSelim K:

Saçma ne konuşacaklar ki tunçla , ne bakanıydı bu ? Koskoca reisle konuştular işi bitirdiler tümü göz boyama

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