Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Güncelleme:
Antalya'da yargı muhabirleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tahliyesi gündemde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Bakan Tunç "Selahattin Demirtaş ile ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz" dedi.

  • Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararı Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilecek.
  • 11. Yargı Paketi'nde çocukları suça sürükleyenler için cezalar artırılacak ve örgüt yöneticilerine verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılabilecek.
  • Örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla, örgüt üyeliği suçunun üst sınırı 5 yıl hapse çıkarılacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. 2016 yılından beri tutuklu olan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, "Daire kararı şu anda Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilecek" dedi.

Değerlendirmenin şu an mahkeme önünde olduğunu dile getiren Tunç, "Mahkeme ne karar verecek hep beraber bekleyeceğiz" dedi.

ÇOCUĞA SUÇ İŞLETENE CEZA ARTACAK

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemelerin 11. Yargı Paketi'nde olacağına işaret eden Tunç, "Çocukları suça sürükleyen, suçta çocukları araç olarak kullananlarla ilgili cezaların arttırılması söz konusu" diye konuştu.

Teklifle birlikte örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılacağına işaret eden Tunç, "Böylelikle suçla daha etkin mücadele edilmesi ve toplumsal huzur ve sükûnun sağlanması amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞU ARAÇ OLARAK KULLANANA 30 YIL CEZA OLABİLECEK"

Tunç, düzenlemelerin ayrıntılarını paylaştı: "Örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis iken 5 yıldan 10 yıla çıkartılacak. Örgüt üyeliği suçunun cezasının üst sınırı 4 yıl hapis iken 5 yıl hapis cezası olarak belirlenmektedir. Yine örgütün silahlı olması halinde cezada dörtte birinden yarısına kadar yapılan artırım, sadece yarısı oranında olacak şekilde düzenlenmektedir. Buna göre silahlı bir örgütü yöneten kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilirken teklife göre 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecektir.

Diğer yandan, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde, örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağı kabul edilmektedir. Örneğin örgüt faaliyeti çerçevesi çocuğa bir yeri silahla taratan, birini tehdit ettiren ya da yaralattıran örgüt yöneticisine yöneticilik suçundan dolayı verilecek ceza yarısından bir katına artırılabilecektir. Buna göre 7 yıl 6 ay olacak alt sınırdaki hapis cezası 1/2 oranında artırılırsa 11 yıl 3 ay; 15 yıl olacak üst sınırdaki hapis cezası bir kat artırılırsa 30 yıl olabilecektir."

ÖZGÜR ÖZEL'İN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren Bakan Tunç, "Özellikle kamuoyunu bu davalar bakımından etkilemeye çalışan bir siyaset izleniyor. Bu doğru değil" diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tunç, "Süreç içinde düzenleme olacak mı?" sorusuna ilişkin, "Komisyon raporu çerçevesinde Meclis adım atacaktır" dedi.

Erdem Aksoy
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

memleketteki adalete bak yazıklar olsun

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Kan bağı olanların hepsini sahnede görmüş oluyoruz, gelsin sandık....

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Türkiye de Adalet bakanlığı kapatılsın . Adalet yok , Neyin bakanlığı bu ? ( Konu siyaset değil )

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

tayyip in dediği olur bunlar fasa fiso çoktan karar verildi bile elini kolunu şeyini rahatça salaya salaya serbest bir şekilde çıkacak. bu ülkede tek adam kanunu uygularsan böyle olacağı bal gibi belli idi

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkan şenol:

çıkartmadan önce emin olmak istiyorlar. bizden yana mı diye

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

Ozanımız Arif baya Arif bı adammış ama

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
