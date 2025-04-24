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Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme Adalet Bakanlığı'nda başladı. DEM Parti heyetinde Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Öztürk Türkdoğan bulunuyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Dem Parti'nin İmralı heyeti arasında ertelenen görüşme bugün gerçekleştiriliyor. Bakan Tunç ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme Adalet Bakanlığı'nda başladı.

HEYETTEKİ İSİMLER DEĞİŞTİ

DEM Parti'den dün yapılan açıklamada, heyetteki isimlerin değiştiği açıklandı. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın görüşmeye katılacağı bildirildi.

"TERÖR BELASINDAN KURTULMAYI TÜM TÜRKİYE İSTİYOR"

TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Bakan Tunç, basın mensuplarının DEM Parti ile görüşme konusundaki soru üzerine, "DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Koçyiğit'le beraber Adalet Bakanlığında görüşme gerçekleştireceğiz. Saat 10.30'da görüşme olacak, bu görüşmede onları tabii ki dinleyeceğiz özellikle kamuya açıkladıkları bazı hususlar var. Hasta tutuklularla ilgili hasta hükümlülerle ilgili talepleri olduklarını ifade ediyorlar. Tüm bunları dinleyeceğiz değerlendireceğiz. Burada tabii hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Bundan kurtulmanın eşiğindeyiz. Terör belasından kurtulmayı bütün Türkiye istiyor." demişti.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İmralı heyeti, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Erdoğan ile görüşmenin ardından heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti. Ancak bu görüşme Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle ertelenmişti.

Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıErol Birol :

Ülkeyi sandalyeniz uğruna sattınız.

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Haber Yorumlarıdrakula:

Gözünüz çıksın demlenenler :)

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Haber YorumlarıEnver Askan:

İnsan ilişkileri hoşgörü, saygı, sevgi ve empati ile yürütülürse sağlıklı, huzurlu bireyler ve giderek de aileler, toplumlar ortaya çıkar. Birlik ve beraberlik içinde olan toplumlar tüm sorunlarını çözmekte daha başarılıdırlar.

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Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

Böl parçala yönet güçlü Türkiye istenmiyor

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Madem terorsuz turkiye diyorsunuz ve bende diyorumki medeni adaletli temız bir siyaset içınde kavgasız ayırımsız ve ulkenın yargı adalet devlet butçesını çıkar uğruna kullanılmayan bir turkiyeistiyorum ama saydıklarımdan çok uzaksunız amacınız her turlu devlet imkanlarını kullanıp koltuğu garatılemek

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Adalet bakanı ile görüşülecek ne var mesela ? İktidar kendi ayağına sıkıyor şu an

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Haaaa daha da çok bela açacaksınız başımıza az kaldı İHA SIHA dan Demliler ile demlenen zavallilar siz milletten PKK ile savasacagiz diyerek oy aldınız milleti kandirdiniz

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Vadedilmis topraklar diyen Sezai Allah sizi bildiği gibi yapsın

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Haber YorumlarıÖmer:

Adalet bakaniyla neyi görüşüyorlar.

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Haber YorumlarıDağıstan:

İmamoğlu ve diğer tutuklu bulunanlar tahliye edilmeli ve görevlerinin başlarına geçmeli. Olmuyor böyle , tutuklu kaldıkça vatandaşın hoşnutsuzlupu gözle görülür halde. Hak böyleyken terörist başı konuşuluyor , eve mi çıksın , toplantı mı yapsın vs bırakın bunları , bundan bize hayır gelmez

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