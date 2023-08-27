Adalet Bakanı Tunç, kazada ölen genç için okutulan mevlide katıldı

BARTIN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu 35 yaşındaki Muhammet Ali Arslan geçen 20 Ağustos günü yeni aldığı motosikletiyle Bartın'a dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada Muhammet Ali Arslan hayatını kaybederken arkadaşı Gökhan K.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Muhammet Ali Arslan için bugün Bartın'da Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Vali Vekili Uğur Karaya ile çok sayıda vatandaş programa katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar okundu. Oğlunu trafik kazasında kaybetmenin acısını yaşayan AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, ailesini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Arslan, "Hayat devam ediyor. Rabbimizden geldik Rabbimize döneceğiz. Rabbimiz hamdolsun sabrını veriyor. İnşallah Rabbim Muhammet evladıma rahmetiyle muamele eyler. Biz ondan razıydık. Rabbim de inşallah Muhammet Ali evladımdan razı olacaktır" diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hayatını kaybeden Muhammet Ali Arslan'ı yakından tanıdığını ve yakın zamanda Hac görevini yaptığını hatırlatarak şöyle dedi:

"Muhammet Ali kardeşimiz trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok büyük bir acı yaşadık. Ailesi çok büyük bir acı yaşadı. Rabbim dayanma gücü versin. Kıyamet gününde peygamber efendimizin sancağı altında buluşmayı nasip eylesin. Çok güzel bir kardeşimizdi. Ben yakinen tanıyorum. Zaman zaman görüşürdük. En son Hac görevini de ifa etmişti. Tabi arkadaşıyla gelirken bu kazaya düçar oldu. Arkadaşı da şu anda yoğun bakımda. Tedavi altında. Gökhan kardeşimize de Rabbim'den acil şifalar diliyoruz. Bir an önce o sevdiği arkadaşı da sağlığına kavuşsun. Hastanede takip etmeye devam edeceğiz. Rabbim cennetinde buluştursun. Ailesine sabır versin. Hiçbirimize böyle bir acı yaşatmasın."

Bakan Yılmaz Tunç, Mevlid-i Şerif programının ardından Bartın'dan ayrıldı.