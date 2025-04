Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyeti ile görüştü

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyeti ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" denildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'dan oluşan heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, açıklama yaptı. Koçyiğit, "Bu görüşme aslında İmralı heyetimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden sonra planlanmıştı. Ama ne yazık ki İmralı heyeti üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı nedeniyle erteledik. Bugün de onlar olmadan bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Bu vesileyle, umutlu bekleyişimizi sürdürdüğümüzü belirtmek istiyoruz. Yatağında hastalığına direnen Sırrı Süreyya Önder arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi buradan bir kez daha iletiyoruz" dedi.

'ÖCALAN'IN KOŞULLARI EN ÖNEMLİ BAŞLIK'

Koçyiğit, görüşmeye ilişkin, "Sayın Adalet Bakanı ile 1 Ekim'den beri başlayan tartışmalar ve sürece yapılacak katkıları, yasal düzenlemeleri geniş bir zeminde konuşma fırsatı bulduk. Öncelikli konuşma başlığımızın, 27 Şubat'taki çağrısıyla yeni bir dönemin kapısını aralayan ve Kürt sorununun demokratik çözümünde yeni bir eşik atlamamızı sağlayan Öcalan'ın çalışma ve sağlık koşulları olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Bakan Tunç'a tecrit koşullarında Öcalan'ın bu sürece katkı sunamayacağını, sürecin ilerletilmesi için Öcalan'ın koşullarının en önemli başlık olduğunu ve bir an önce bu koşulların düzeltilmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirten Koçyiğit, "Sanırım önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmeler görme şansımız olacak" diye konuştu.

Görüşmede, İmralı heyeti dışındaki farklı heyetlerin, farklı milletvekillerinin ve siyasi partilerin, aydınların ve yazarların oraya gitmesinin; Öcalan'ın görüşmek istediği bazı aydınların, yazarların ve gazetecilerin adaya gidip onunla temas kurmasının çok önemli olduğunun altını çizdiklerini ifade eden Kaçyiğit, "Bakanlığın bu konuda hızla adım atması gerektiğini ifade ettik" dedi.

'HASTA MAHPUSLAR İÇİN DÜZENLEME'

Koçyiğit, hasta mahkumlar açısından hızla bir düzenleme yapılmasını ifade ettiklerini söyleyerek, "Bizim için en önemli başlıklardan biri de halihazırda cezaevlerinde bulunan hasta mahpuslar. Bunun ne insani ne vicdani ne de hukuki olmadığını her birimiz biliyoruz. Hasta mahpuslar açısından hızla bir düzenleme yapılması, adli tıp raporu alanların hızla cezaevinden salıverilmesi konusunda da görüş ve düşüncelerimizi kendilerine ifade ettik. Bu konudaki taleplerimizi kendilerine ilettik. Yine kamuoyunda 'Covid yasası' olarak bilinen ve pandemi döneminde cezaevinden şartlı salıverilme koşullarını düzenleyen; ama örgütlü suçları istisna tutan yasal düzenleme var biliyorsunuz, bir infaz paketi düzenlemesiydi. Örgütlü suçları istisna tutan meselenin ortadan kaldırılması ve gerçek anlamda herkesi kapsayan eşitlikçi bir yaklaşımın gözetilmesi gerektiğini de kendilerine ifade ettik. Önümüze gelecek olan infaz paketinde, AYM'nin daha önce de iptal ettiği 'örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek' maddesi vardı. AYM bunu iade etmişti; ama ne yazık ki Meclis'ten aynı şekilde geçti. Şimdi yeniden pakete konulacağına dair bazı bilgiler aldık. Bunun mutlaka amasız, fakatsız ortadan kaldırılması gerektiğini ve AYM kararına uygun bir düzenleme beklentimizi yine kendilerine ifade etmiş olduk" dedi.

'KAMUOYUNUN BEKLENTİSİNİ ANLATMA İMKANI BULDUK'

Koçyiğit, "En büyük sorunlardan biri de cezaevindeki mahpusların, cezalarını yatmış olmalarına rağmen idare gözlem kararlarıyla, tamamen subjektif gerekçelerle cezaevinde tutulmalarıdır. İnsanların cezaevinde kalmalarını sağlayan bu idare gözlem kurullarının reforme edilmesi, gözden geçirilmesi, demokratikleştirilmesi ve bütün gözlem kurulu kararlarına objektif kriterlere göre karar verilmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik. İkinci bir cezalandırma kurulu olan bu kurulun yapısının demokratikleşmesine ve kararlarını da objektif kriterlere göre almasına dair bir düzenlemenin gelecek ilk yasa paketine konulması gerektiğini ifade etmiş olalım. Ayrıca mahpusların hak aramak ve cezaevindeki koşulların düzeltilmesi için yaptıkları eylem ve etkinlikler nedeniyle aldıkları disiplin cezalarının da yine iyi halli olma meselesinde bir kriter olduğunu görüyoruz. Bu disiplin cezalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ettik. Mahpusun cezaevi koşullarının düzeltilmesi için yaptığı eylemlerin bile bir disiplin suçu kapsamına alınmasının, hele de bunun şartlı tahliyeyi engellemek için esas alınmasının kabul edilemez olduğunu kendilerine ifade ettik. Bu başlıklarda genel bir tartışma yürüttük. Taleplerimizi, kamuoyunun ve halkımızın beklentisini ilk elden kendilerine ifade etme ve anlatma imkanı bulduk. Bize bu fırsatı verdikleri için Sayın Bakana ve heyetine teşekkür ediyoruz" dedi.

'ÇOK KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELER YAPTIK'

Koçyiğit, 'Öcalan'ın tecridi konusunda ve infaz yasasında istediğiniz düzenlemelere ilişkin yanıt ne oldu?' sorusunu, "Kendileri de bu konuda çalışacaklarını ifade ettiler. Söylediğimiz her başlığı dikkatle not ettiler. Bu konuda çalışacaklarını, önümüzdeki dönemde de karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağımızı teyit etmiş olduk" diye cevapladı. 'Öcalan'a umut hakkı tanınacak mı?' sorusuna ise Koçyiğit, "Öcalan'ın çalışma koşullarını, sağlık ve güvenlik koşullarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" dedi. Koçyiğit, 'Örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasına karşılık örgüt üyelerine ilişkin bir yasal düzenleme gündeme geldi mi?' sorusunu, "Hayır bu gündemi şu an için konuşmadık" diye cevapladı.

Selahattin Demirtaş hakkında bir talep olup olmadığının sorulmasına yönelik Koçyiğit, "Çok kapsamlı olarak bu konuda da Kobani davası ve diğer başlıklarda da değerlendirmeler yaptık" dedi. Koçyiğit, ihtiyaç olduğunda her zaman görüş alışverişinde bulunmak için bir araya gelme konusunda sözleştiklerini de ifade ederek, "Farklı heyetlerle her zaman İmralı'da görüşmelerin olmasını istiyoruz" diye konuştu. Koçyiğit, 'İmralı'ya tekrar ziyaret olacak mı görüşmeden sonra?' sorusuna ise "Şu anda bir görüşme yapıldı. Bundan sonra da bu ziyaretlerin ihtiyaç duyulduğunda ve daha önce söylediğim kapsamda devam etmesi, sadece heyetimizin değil farklı heyetlerin ve kişilerin de gitmesi yönünde düşüncemizi ifade ettik. Sanırım bu konuda da bazı gelişmeler olacak. Bunu yakında hep beraber göreceğiz" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı'ndan da görüşmeye ilişkin, "DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'la bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" açıklaması yapıldı.