Bakan Tunç: "Adalet binamız, 22 bin 100 metrekare alandan oluşacak"

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik ve Alaşehir'de yapılacak yeni adalet binalarının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı. Binalar, geniş kullanım alanları ve modern özellikleriyle dikkat çekiyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet binamız, 22 bin 100 metrekare kullanım alanı, bodrum, zemin ve 4 kat, 45 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 19 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu, 200 araçlık otoparktan oluşacak" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik ve Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılacak adalet binalarının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adalet hizmetlerinin sunumunun kalitesini artırmak için adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirten Bakan Tunç, şehirlere yeni adalet binaları kazandırdıklarını ve fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini belirtti. Bilecik adalet binasının yapım ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Adalet binamız, 22 bin 100 metrekare kullanım alanı, bodrum, zemin ve 4 kat, 45 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 19 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu, 200 araçlık otoparktan oluşacak. Depreme dayanıklı, modern, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı Bilecik adalet binamızın şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Manisa Alaşehir adalet binasının yapım ihalesinin de yarın gerçekleştirileceğini belirten Bakan Tunç, "Alaşehir adalet binamız, 21 bin 776 metrekare kullanım alanı, bodrum, zemin ve 4 kat, 39 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 12 duruşma salonu, 106 kişilik toplantı ve konferans salonu, 186 araçlık kapalı ve açık otoparktan oluşacak. İhalenin ardından en kısa sürede temelini atacağımız Alaşehir adalet binamızın ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

