Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs

Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personelden 10'unun Amasya'daki Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görevli olduğu ortaya çıktı. Uçak bakım personeli şehitler, üsteki savaş uçaklarının uçuşa hazırlanmasında önemli görevler üstleniyordu.

  • Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olduğunu duyurdu.
  • Şehit olan 20 askerden 10'u Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görev yapıyordu.
  • Şehit personeller uçak bakım teknik personeliydi ve savaş uçaklarının uçuşa hazırlanmasında görev alıyorlardı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimizin kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Bakanlık, kahraman şehitlerimiz için hazırlanan taziye mesajlarında, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük... Vatan size minnettardır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yüreği yanarken ortaya çıkan detaylar kahretti. Şehit 20 askerden 10'unun aynı yerde görev yaptığı ortaya çıktı.

10 ASKER AYNI ASKERİ ÜSTE GÖREV YAPIYORDU

Azerbaycan'daki görevlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düşen uçaktaki uçuş personeli dahil 20 askeri personelin arasında olan Şehit Asteğmen Emre Mercan, Başçavuşlar Hamdi Armağan Kaplan, Akın Karakuş, İlker Aykut, Ramazan Yağız, Üsçavuşlar İlhan Ongan, Berkay Karaca, Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Uzman Çavuşlar Cem Dolapci ile Emre Sayın Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görev yapıyordu.

"ACIMIZIN TARİFİ YOK"

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Acımızın tarifi yok. Şehitlerimizin arasındaki 10 personel Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığımızın mensuplarıydı" dedi.

UÇAKLARIN UÇUŞA HAZIRLANMASINDA GÖREVLİYDİLER

Şehit olan personellerin savaş uçaklarının uçuşa hazırlanmasında önemli görevleri başarıyla yerine getirdiklerini hatırlatan Başkan Kargı, "Hepsi uçak bakım teknik personeliydi. F-16 gibi çok müstesna bir uçağın her türlü bakımını yapıp uçuşunu tamamladıktan sonra piste teker koyduran ekibin mutfağındaki insanlardı. Çok donanımlıydılar. Ailelerine Allah sabır versin. Yerleri doldurulmayacak çok değerli insanları kaybetmenin üzüntüsünü iliklerimize kadar hissediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
